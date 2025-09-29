ХРОНИКА:
ГРЕТА ТУНБЕРГ НАКОН ПУШТАЊА НА СЛОБОДУ ИЗ ИЗРАЕЛСКОГ ЗАТВОРА: МИ НИСМО ХЕРОЈИ, НИТИ ТЕМА - ВЕЋ ТО ДА ИЗРАЕЛ ЕСКАЛИРА СВОЈ ГЕНОЦИД ПОКУШАВАЈУЋИ ДА ПРЕД НАШИМ ОЧИМА ИЗБРИШЕ ЈЕДНУ ЧИТАВУ НАЦИЈУ
НОВА.РС: ЋАЦИЛЕНД СЕ ШИРИ ПРЕД СУТРАШЊЕ ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ, ПОСТАВЉЕНЕ СУ НОВЕ МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ ПОДРЖАО ИЗМЕНУ ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИСА ЗА „ЕКСПО 2027“. ДУШАН НИКЕЗИЋ: ЕКСПО ЈЕ ПОСТАО СИНОНИМ ЗА КОРУПЦИЈУ КОЈА СЕ МЕРИ МИЛИЈАРДАМА ЕВРА, ОДМАХ ОБУСТАВИТИ СВЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТУ ИЗЛОЖБУ
НОВА ЕКОНОМИЈА: СРБИЈИ НЕДОСТАЈЕ 80.000 ПРОСВЕТАРА, А ВЛАСТ ОТПУШТА СКОРО 2.000 НАСТАВНИКА
МИЛОШ ПАРАНДИЛОВИЋ: КАДА ЈЕ ВУЧИЋ ТАКО ХРАБАР У ОБЈАВЉИВАЊУ СНИМАКА, НЕКА САДА ОБЈАВИ СНИМАК СА НАПЛАТНЕ РАМПЕ У ДОЉЕВЦУ, ЗА КОЈИ СЕ ОДАВНО ПОХВАЛИО ДА ГА ЈЕ САМО ОН ВИДЕО И РАСВЕТЛИ УБИСТВО СТАНИКЕ ГЛИГОРИЈЕВИЋ
МИЛОРАД ДОДИК: ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ИЗЛАЗИ НА ПРЕВРЕМЕНЕ ИЗБОРЕ, КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РС СИНИША КАРАН
БОРИС ТАДИЋ: НАЈВЕЋЕ ДОСТИГНУЋЕ 5. ОКТОБРА ЈЕ ШТО ЈЕ УСПОСТАВЉЕНА СМЕЊИВА ВЛАСТ. ДАНАС ЖИВИМО ОСВЕТУ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА 5. ОКТОБАР, МОЈА НАЈВЕЋА ГРЕШКА ЈЕ ШТО НИСАМ ДЕМОНТИРАО СИСТЕМ СЛУЖБИ БЕЗБЕНОСТИ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: ОПТУЖБЕ ОПОЗИЦИЈЕ НА МОЈ РАЧУН ПОКАЗУЈУ НЕДОСТАТАК ЗНАЊА, ИДЕЈЕ И ПРОГРАМА. НЕ ЗНАЈУ ШТА ЋЕ СА СОБОМ
НБС: ПРЕОСТАЛИ ДУГ СРБИЈЕ ПО ОБАВЕЗАМА ПРЕУЗЕТИМ ИЗ СФРЈ ИЗНОСИ 815,86 МИЛИОНА ЕВРА
МИША БАЧУЛОВ: ЗБОГ ВУЧИЋЕВОГ СНИМКА НА ТВ ПИНК, ЗАБРИНУТ САМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ
СПОЉНА ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА РУСИЈЕ: ЛОНДОН СПРЕМА САБОТАЖУ С НАМЕРОМ ДА ЈЕ ПОДВАЛИ РУСИЈИ
МАРКО РУБИО: РАТ У ГАЗИ НАРУШИО ИМИЏ ИЗРАЕЛА
понедељак, 06. октобар 2025.
Србија, септембар 2025. (I)

понедељак, 29. септембар 2025.

 

Србија (без КиМ)

28. август - 8. септембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1050

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Са ког медија се највише информишете?

вредности  у   процентима

интернет портали и друштвене мреже

32.1

РТС

14.9

ТВ Н1

13.5

ТВ Пинк

8.1

Информер

5.2

ТВ Прва

3.5

ТВ Нова С

3.1

ТВ Хепи

1.5

остали поменути медији

6.1

не информишем се преко медија/ без одгoвора

12.0

Укупно

100,0

 

Како бисте оценили актуелну економску ситуацију у земљи?

вредности у процентима

добра

16.4

ни добра, ни лоша  

31.6

лоша

49.8

немам став / без одговора

2.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли подржавате организовање изложбе ЕКСПО 2027.  у Београду?

вредности у процентима

Да

40.0

Не

47.1

немам став / без одговора

12.9

Укупно

100,0

 

 

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

са неизјашњенима
(вредности у проц.)

без неизјашњених
(вредности у проц.)

за садашњу власт

33.2

44.3

против садашње власти

41.6

55.7

немам став / без одговора

25.2

/

Укупно

100,0

100,0

 

 

Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и блокада дела студената и грађана?

вредности у процентима

подржавам их

38.9

не подржавам

36.3

нити подржавам, нити не подржавам

19.6

немам став / без одговора

5.2

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да је требало да се студенти одазову Вучићевом позиву на дијалог?

вредности у процентима

Да

47.0

Не

41.2

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

Да ли мислите да постоји опасност од избијања грађанског рата у Србији?

вредности у процентима

Да

31.1

Не

57.1

немам став / без одговора

11.8

Укупно

100,0

 

 

(Истраживачки тим НСПМ)
 
