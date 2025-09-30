„Коначно свој на своме“ - Пакао није могуће учинити привлачним, зато је пут до пакла покривен шећером! Александар Вучић је у недељу у 10.00 сати, рачунајући да ће тако добити већу медијску пажњу, најавио да ће држава предложити закон о легализацији под називом „Коначно свој на своме", који има за циљ легализацију 4,8 милиона објеката у земљи који су тренутно без уписа права или употребне дозволе.“ Назив „Коначно свој на своме“ звучи злокобно и представља бомбу која је постављена у имовински систем Србије. Велики број малих поседа чинио је грађане Србије независним од политичких притисака и спречавао стварање великих поседа који су се завршавали увек отимањем од власника домороца и давањем у руке странаца Шта сигнализира овако велики број „нелегалне градње“? Држава је од варошица и градова преузела право управљања простором и почела, или да лоше ради, или да продаје дозволу за градњу мимо воље заједнице онима који су спремни да плате. Наравно, све се ово дешава уз помоћ инспекција, полиције, тужилаштва и правосуђа, односно буџетских потрошача. Наравно то долази из болесног пренадувавања култа личности Александра Вучића - „Србија то сам ја!" Вучић je рекао: „Један обичан папир пошаљете, најједноставнији, и ви до нове године, у року од 60 дана, имате легалан свој објекат". Сваки пут када је Вучић рекао да неће дати – дао је, да неће поскупети – поскупело је, да ће бити – није га било за народ, већ само за богате појединце Сваки пут када је Вучић рекао да неће дати – дао је, да неће поскупети – поскупело је, да ће бити – није га било за народ, већ само за богате појединце. Увек је законе у корист тајкуна и странаца увијао у амбалажу народног интереса. Својим штетним одлукама увек је давао звучне називе којима је прикривао крајње малициозну намеру. Партија која је учинила највише штете српској државној имовини се зове „Српска“ + „напредна“. Где су Шешељ+Вучић+Николић бранили српски интерес, ту Срба више нема или не значе ништа укључујући и Србију! Тако треба посматрати и овај Закон о легализацији „у име народа“. Вучић је рекао: „Наша идеја је да простом пријавом, без компликованих процедура, у дигиталној форми, ми евидентирамо све објекте и ми овде одлучујемо о власништву" Обратите пажњу на „ми евидентирамо...ми овде одлучујемо..“. То указује на две ствари: коме су одлучивали да дају до сада? Па, само својима и онима који плате! Вучић je рекао: „У потпуности, и сада слушајте по којој цени! Цена се креће за негде око 70 одсто објеката. Комплетан објекат платите 100 евра легализацију, а не 100 евра по квадрату, него 100 евра укупно" Пројект СНС није створио друштво које ствара доходак, већ паразитски систем који отима од оних који раде и поклања онима који слушају великог вођу Пројекту СНС су потребне паре! Њима требају паре за плаћање полиције, завршетак беспотребних сајмишта и стадиона, исплату батинаша, а потом и исплату пензија и плата претовареног државног сектора. Пројект СНС није створио друштво које ствара доходак, већ паразитски систем који отима од оних који раде и поклања онима који слушају великог вођу. Ово је крах концепта друштва који је пројекат СНС на силу утеравао у српско друштво, српску економију и умове грађана Србије! Систем је доживео колапс у свим областима: у економији, у култури, у међуљудским односима, у образовању, у здравству, у пољопривреди, у управљању простором. Овај закон је багателисање јавном имовином, награђивање криминалног понашања само да би се дошло до новца за одржавање болесних односа. Вучић је рекао: "Ти људи не могу објекте да ставе под хипотеку, да користе кредите, да их ставе у правни промет у складу са законом, да располажу том имовином.“ А шта ћемо са објектима саграђеним на јавном земљишту? На земљишту кога је власник држава Србија преко јавних предузећа (Србија воде, Србија шуме, градови, општине, задруге, улице, паркови). То је земљиште у власништву свих грађана Србије које је поверено на чување државној администрацији! Обратимо пажњу на редослед: хипотекарни кредити, да користе кредите, да ставе у правни промет, и на крају „да располажу том имовином“! Који би приоритет био у здравом друштву? У здравом друштву још пре почетка градње би се поставила следеће питања: 1. Да ли постоји конфликт са јавним интересом? 2. Да ли је градњом прекршен закон? 3. Да ли је градњом угрожена вредност имовине суседа? Тек када би одговори били негативни, могло би се размишљати о коришћењу кредита. Пробајте да објасните странцу зашто занемарујете јавни интерес у урбанизму, а посебно шта значи „нелегална градња“! Вучић је рекао да постоје два основна услова за кога ове мере неће важити "То је за оне који су градили на туђем приватном земљишту...И друго је за оне који су градили у заштићеном подручју." А шта ћемо са објектима саграђеним на јавном земљишту? На земљишту кога је власник држава Србија преко јавних предузећа (Србија воде, Србија шуме, градови, општине, задруге, улице, паркови). То је земљиште у власништву свих грађана Србије које је поверено на чување државној администрацији! Поверено на чување вама, чланови СНС! И шта ви радите са том имовином?! Продајете је разбојницима за бакшиш! За бакшиш продајете имовину свих грађана Србије! За ДВА ГРАМА ЗЛАТА се поклања јавна имовина! Па, то, Александре Вучићу, може свако ко има заштиту тајне службе, пендрека и батинаша на улици! Јавно земљиште су заузимали они који су имали заштиту режима, а не обични грађани! Робин Худ пројекта СНС отима од сиромашних и даје богатима! Вучић je рекао: „То су нова правила, и тиме стављамо тачку на нелегалну градњу". Сетимо се да је на почетку владавине Александра Вучића било пријављено близу 2 милиона нелегалних објеката, а сада их има, према изјави Вучића, 4,8 милиона - два пута више! Шта то говори? Говори да власт није била заинтересована за ред у држави, већ је трговала правом да управља простором У ИМЕ НАРОДА! Власт је избегавала да решава проблеме, већ је јурила само оно што им доноси профит! Проблеме је гурала под тепих! Станови у Србији су недоступни већини држављана Србије управо због болесних процеса у грађевинарству. Држава под управом СНС је дозволила да се токсични капитал из криминала појави у грађевинарству Нелегална градња је крађа из простора, заједничког ресурса, који је поверен на чување државној администрацији. Нелегална градња је крађа за коју режим кажњава обичног грађанина, а оставља некажњене тајкуне и режимске војнике. На пример, инвеститор, који има нелегалних 500 квадрата, плаћа мање од промила тржишне вредности и украдено постаје легално! Вучић je рекао: „Станови ће постати јефтинији, јер ће некретнине, које су сада нелегалне, бити део уређеног тржишта". Станови у Србији су недоступни већини држављана Србије управо због болесних процеса у грађевинарству. Држава под управом СНС је дозволила да се токсични капитал из криминала појави у грађевинарству. Које су последице овог закона у пракси? Најпре: Александре Вучићу, ништа од изложеног није „фер“ и ништа није „чисто као суза“! Овом одлуком се штити незаконито понашање и награђују они који нису поштовали законе Републике Србије. Режим законом награђује оне који нису поштовали своју државу и свој народ! Истовремено, овим законом се кажњавају грађани лојални Републици Србији. Овим законом се дестимулишу грађани да бране своју државу, јер ако криминалци и странци имају заштиту државе, зашто се онда за њу борити, жртвовати и гинути!? Овим законом се не завршава једна целина, већ се расписује позив за наредну сезону разбојништва према простору и имовини у власништву свих грађана Србије! Овим законом се бацају мрвице народу, а поклањају крупни комади већ пребогатим тајкунима и странцима. Народу се баца прашина у очи да би се у позадини за багателу поклањала државна имовина. Ова одлука није намењена грађанима, већ тајкунима и кооперантима пројекта СНС. Грађани нису имали приступ нити јавном земљишту, нити могућности да граде некажњено. Вучићева „брига" се пише се да је „за народ", а чита се „за тајкуне и сараднике картела!" Грађани нису имали приступ нити јавном земљишту, нити могућности да граде некажњено. Вучићева „брига“ се пише се да је „за народ“, а чита се „за тајкуне и сараднике картела!“ Позадина ове „великодушне“ одлуке је да све шта је саграђено у пројектима Београд на води, Национални стадион или Експо „једним јединим папиром за 60 дана“ постаће легално! Знамо да недостатак грађевинске дозволе прави велике проблеме у финансирању ових градилишта. Недостатак папира искључује многе компаније које неће да раде на нелегалним градилиштима. И најважније, кинески инвеститори и тајкуни, који у суштини највероватније финансирају Експо и Национални стадион, траже да коначно нешто шта ради Вучић и СНС у Србији буде регуларно! У овом тренутку највећи нелегални градитељ је државна администрација! Највећи нелегални градитељ је држава коју је отео криминални картел и са њом очигледно ради шта хоће! Нека државна инспекција оде у Београд на води, на градилиште Националног стадиона или на градилиште Експо и нека заустави нелегалну градњу! Ако погледамо мало шире, легализација за џабе тајкунима, најављено повећање минималне зараде, повећање плата у здравству и просвети, повећање пензија најављује да се режим припрема за нове изборе. Режим зна да нема подршку у народу, па мора да прибегне куповини и уценама. „Коначно свој на своме" је један начин куповине гласова. Режим рачуна да ће тако купити стотине хиљада незадовољних, јер државна администрација, под руководством Вучића и СНС, ништа није урадила на спречавању нелегалне градње и решавању постојећих захтева за легализацију. Администрација не може да реши захтеве за легализацију, јер је одлучивање у јавним институцијама и предузећима дато у руке партијама као изборни плен. Не може да се уради ништа, јер се Закон о планирању и изградњи мења како коме се јави потреба, ако је спреман да се довољно „инвестира“ у свој проблем. Не може да се уради ништа, јер је државна администрација претоварена неспособним кадровима којима је режим продао државни посао кроз обавезу да извршавају наређења партије, а не народа и државе. „Коначно свој на своме“ је бомба огромне разорне снаге активирана у урбанистичком, државном и имовинском систему Србије. Позивам БИА, Полицију, а посебно Удружење психијатара Србије да коначно почну да раде свој посао и ухапсе лица која су држала данашњу конференцију за штампу: председника Републике Србије, министарку грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и министра економије. Уколико то не учините, након овако јасне агресије на имовину и Устав Републике Србије, и ви, као саучесници, морате бити лишени слободе! Ко од грађана Републике Србије поступи по овом позиву на злочин против народа и државе, нека зна да ће нова власт овај закон морати да поништи, а сваки учесник на овом страшном конкурсу мора одговарати као саучесник у разарању државе Позивам Технички и Правни факултет, посебно позивам Архитектонски факултет да јавно иступи против овог токсичног закона и заштити струку и интерес грађана и државе Србије. Да није било превише ћутања и калкулисања, не би било превише проблема у урбанизму. Након две деценије вашег ћутања, студентски протести су вам дали прилику да се ребрендирате. Нема даље – или учините сада или ћутите заувек! Позивам грађане Републике Србије да не учествују у злочину против народа и државе на који вас позивају председник Републике, министар грађевине и министар економије. Ко од грађана Републике Србије поступи по овом позиву на злочин против народа и државе, нека зна да ће нова власт овај закон морати да поништи, а сваки учесник на овом страшном конкурсу мора одговарати као саучесник у разарању државе. Пакао није могуће учинити привлачним, зато је пут до пакла покривен шећером! Линк: https://tinyurl.com/277uybkb