Како је Си Ђинпинг „очерупао“ и Путина и Трампа - Пекинг је добио шта је желео од обојице, а заузврат није обећао ништа суштинско ни једном ни другом
|недеља, 24. мај 2026.
Овај чланак је деконструкција мајске игре у пекиншком дипломатском казину.
Арон Леа, специјалиста за правне аспекте сајбер безбедности и Борух Таскин, независни финансијски аналитичар, у тексту за The Moscow Times показујемо како је Џунгнанхај (пекиншки топоним, пандан Кремљу) „очерупао“ своје посетиоце: демонстрирао изолационизам САД, вазализацију Русије и организовао кавкаски фронт иза балтичке завесе руских претњи.
Протокол као пресуда
За само једну недељу лидери две нуклеарне суперсиле видели су две различите Кине. Америчког председника Доналда Трампа дочекао је потпредседник НР Кине Хан Џенг – високи, али рутински протоколарни избор за нервозног и неповерљивог госта.
Трамп је одсео у хотелу Фоур Сеасонс. Државни лист Чајна дејли је његову посету објавио на трећој страни, док је насловницу препустио извештају о посети председника Таџикистана.
Путина је дочекао министар спољних послова Ванг Ји, фактички друга особа Кине, што је сигнал посебног стратешког партнерства.
Путин је смештен у затворену државну резиденцију Дјаојутај, доступну само дугорочним партнерима. Његов долазак уживо су пратили милиони Кинеза.
Пред укрцавања на авион Аир Форце Оне америчка делегација бацила је званичне кинеске поклоне право на писту. У Пекингу је тај гест протумачен једнозначно: Бела кућа не разуме културно-политички код земље са којом покушава да постигне договор.
Путин је допутовао са пакетом од 40 билатералних докумената (половина је потписана лично од стране лидера, друга половина на маргинама самита) и потписао Заједничку декларацију од 47 страница.
Поништавање адута
Трампова администрација донела је у Пекинг оно што је сматрала јаким картама, али је свака од њих систематски обесмишљена.
Амерички државни секретар Марко Рубио налази се под важећим кинеским санкцијама.
Пекинг је применио процедуру једнократног дипломатског изузећа (ad hoc waiver) приморавши шефа америчке дипломатије да прође кроз понижавајућу процедуру тражења дозволе за улазак у земљу. Санкције му притом нису укинуте, чиме је Кина демонстрирала правну надмоћ без иједне јавне изјаве.
Амерички министар одбране Пит Хегсет стигао је два дана након што је блокирао пребацивање четири хиљаде војника у Пољску и најавио смањење америчког контингента у Немачкој.
За Пекинг је то био јасан сигнал: Вашингтон је спреман на изолационистичко повлачење из Европе како би затворио рупе на Блиском истоку.
Директор компаније Нвидиа, Џенсен Хуанг (у Кини би га звали Хуанг Женсјун), придружио се делегацији у Енкориџу као симбол америчке надмоћи у вештачкој интелигенцији, коју је Трамп планирао да користи као главни адут: делимичан приступ чиповима у замену за кинеске уступке по питању иранске нафте.
Си је примио Хуанга на вечери, али није променио ниједно ограничење извоза нити укинуо било коју рестрикцију везану за ретке метале.
Трамп је покушао да наметне Пекингу формат кондоминијума број два – размену технологије за геополитичке уступке. Си је прихватио овај пролаз на следећи начин: узео је статус једнаког (званично признање Кине као суперсиле), али је глатко одбио глобалне обавезе које овај статус намеће.
Кина је деценијама избегавала управо такву одговорност. Трамп је ставио у џеп уговоре за соју и авионе Боинг и отишао, и не схватајући да је изгубио у туђем казину.
Путин као зависни партнер
Док је грлио Путина, Си није ни покушавао да сакрије хладни прагматизам који се граничи са суровошћу. Москва Кини обезбеђује 20 одсто увоза нафте по ценама одређеним искључиво за Пекинг; обрачуни се врше у јуанима и рубљама преко регионалних банака, без SWIFT-а.
Али на кључно питање за Кремљ – признавање гасовода „Снага Сибира 2“, капацитета 50 милијарди кубних метара годишње – Пекинг ни сада, као ни претходних двадесет година, није дао одговор. Градите о свом трошку, а Гаспром то већ покушава јер нема алтернативу. Цена није дефинисана.
Рат са Ираном и блокада Ормуског мореуза променили су једначину и то не у корист Москве. Кини је сада потребан руски копнени гас као осигурање за могући будући сукоб са САД око Тајвана.
Чинило се да је ово идеалан тренутак за Путина. Међутим, Пекинг је иранску кризу искористио другачије: управо сада, када је маневарски простор Москве максимално сужен, Кина из Русије извлачи минималну цену.
Уочи посете цена руског гаса пала је на шестогодишњи минимум – 223 долара за хиљаду кубних метара. Сада Пекинг тражи цену од 50 долара, позивајући се на субвенционисане домаће цене у самој Русији.
А чему уопште говорити о сувереним границама, када се партнер де факто посматра као сировинска провинција? Након самита, Путин је био принуђен да изјави да су „практично сва кључна питања усаглашена“, али кинески потпис и даље изостаје.
Русија тражи технологије двојне намене: ЦНЦ машине, микроелектронику, нитроцелулозу за војну индустрију. Пекинг строго дозира испоруке – одржава Москву на површини, али јој не дозвољава да довољно ојача и изађе из контроле.
Нема разлога за журбу када је партнер блокиран за столом и нема куда да оде, док остатке суверенитета наставља да губи на рулету европског рата.
Декларација неједнаких
Комерцијална непопустљивост комунистичке Кине не значи дипломатски ћорсокак – она само открива стварну цену и природу правног оклопа који гради око северног суседа.
Суштински резултат постала је Заједничка декларација, где ритуална камуфлажа преамбуле и првог поглавља служи као фасада за пажљиво осмишљену кинеску експанзију.
Друго и треће поглавље детаљно описују инфраструктуру опстанка Москве под санкцијама и легализују јуанске канале заобилажења SWIFT-а, интеграцију навигационих система ГЛОНАС и БеиДоу, као и формирање дигиталног простора заснованог на опен-соурсе платформама.
Ту кинески комунисти такође везују за своје потребе нуклеарне пројекте (нуклеарне електране Тјенван и Сујдапу), сибирске пољопривредне зоне и транспортне коридоре, укључујући стратешки тројни излаз на море преко реке Туман.
Четврто поглавље служи као инструмент стратешке трампе: Пекинг Кремљу пружа егзистенцијалну цену за економску покорност у виду идеолошког штита.
Укључивањем директног напада на амерички пројекат противракетне одбране „Златна купола“ и захтева за „апсолутним личним имунитетом високих званичника“ од међународних судова, Си штити највеће страхове руске елите – налоге Међународног кривичног суда.
Пето поглавље правно учвршћује регионалну прерасподелу: Москва практично предаје своје геополитичке позиције у Азијско-пацифичком региону, прихватајући кинеске формулације против независности Тајвана, у замену за дипломатски бланко чек, признање улоге ОДКБ-а и укључивање Арктика у зону заједничких интереса.
Све то претвара „партнерство без граница“ из декларативног блефа у строго регулисану зависност, која руску суверену инфраструктуру претвара у изоловану копнену позадину Кине све до Северног пола.
Постоји један детаљ који медији успутно помињу
Постоји један детаљ који медији успутно помињу. Дана 4. фебруара 2022. Путин је допутовао у Пекинг на отварање Олимпијских игара, потписао декларацију о „партнерству без граница“, а двадесет дана касније почела је пуна инвазија на Украјину.
Мај 2026. и опет Пекинг. У току су нуклеарне вежбе на Балтику: 64 хиљаде војника, тотално ометање ГПС-а и агресивно електронско ратовање уз границе НАТО-а. Али аналитичари гледају тамо где их Кремљ тера да гледају. Нуклеарна уцена на северу је стратешки блеф. Под њеним покрићем отвара се други фронт агресије.
Дана 7. јуна 2026. у Јерменији ће бити одржани парламентарни избори. Москва годинама врши системски притисак на Јереван: преко Бакуа и идеје Зангезурског коридора, преко прокремаљског блока „Јака Јерменија“ и финансијских инструмената повезаних структура, преко каранфила, ружа и коњака. Циљ је брзо и јефтино рушење прозападног курса Николе Пашињана.
У фебруару 2022. оно што су називане вежбама претворило се у велики рат. Делује да је Москва поново добила зелено светло – овог пута за „чишћење“ Јужног Кавказа и хибридну агресију на Балтику.
Савет безбедности у Кини
Хонгконшки лист South China Morning Post констатује: од децембра 2025. до маја 2026. Пекинг је у државне посете примио лидере свих сталних чланица Савета безбедности УН. То више није дипломатија равнотеже снага, већ реконструкција глобалне архитектуре под кинеским кровом.
Си је рутински упозорио на „униполарне и хегемонистичке токове“ – прикривен, али јасан удар на Вашингтон. Док је Трамп у Пекингу тражио полугу против Техерана и славио стварање непостојеће „Двојке“, Си је са Путином координисао параметре подршке Ирану и потписивао мултиполарни свет.
Пекинг је добио шта је желео од обојице, а заузврат није обећао ништа суштинско ни једном ни другом. Учврстио је своју улогу глобалног арбитра без преузимања међународне одговорности.
Амерички рулет окреће се ка изолационизму. Руски – ка дубокој вазализацији. Казино „Пекинг“ остаје у геополитичком профиту.