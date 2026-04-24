Трампова претња „брисања цивилизације“ знак је и показатељ куда иде наш свет
|недеља, 19. април 2026.
Првог априла 2026. године – сасвим прикладно познатог као Дан будала – Трампова духовна саветница Пола Вајт-Кејн упоредила је председника САД са Исусом Христом током ускршњег ручка у Белој кући.
„Исус је пружио толико лекција кроз своју смрт, сахрану и васкрсење. Показао нам је велико вођство, велика трансформација захтева велику жртву. И господине председниче, нико није платио цену као што сте ви платили цену. То вас је скоро коштало живота“, рекла је Вајт-Кејн док је председник стајао иза ње. „Издали су вас, ухапсили и лажно оптужили. То је познати образац који нам је показао наш господар и спаситељ. Али ту се ствари нису завршиле за њега, нити су се ту завршиле за вас.“ Вајт-Кејн је у прошлости тврдила да је Бела кућа „свето тло“ и да би „рећи не председнику Трампу било исто као рећи не Богу“.
Кључно је прочитати ово смешно уздизање Трампа на квази-божански статус као супротност његовом повратку у јавну вулгарност – говорећи на инвестиционом форуму на Флориди који подржава Саудијска Арабија, Трамп је рекао да саудијски престолонаследник МбС, де факто владар земље, није очекивао да ће САД за време његовог председничког мандата остварити снажан повратак: „Није мислио да ће се ово догодити… није мислио да ће ме љубити у задњицу… мислио је да ће то бити само још један амерички председник који је губитник… али сада мора да буде фин према мени.“
Трамп је даље хвалио МбС-а као пријатеља – међутим, са пријатељима попут Трампа, коме су потребни непријатељи…
У недељу, 5. априла 2026. године, Трамп је написао: „Уторак ће у Ирану бити Дан електрана и Дан мостова, све у једном. Неће постојати слично!!! Отворите проклети мореуз, ви луди гадови, или ћете живети у паклу – САМО ГЛЕДАЈТЕ! Хвала Алаху. Председник ДОНАЛД Џ. ТРАМП“
Општа реакција на овај изузетно вулгаран испад била је да Трамп губи живце и менталну стабилност – није ни чудо што неки политичари попут Чака Шумера захтевају да Трамп буде смењен са своје функције јер ментално није способан да делује као шеф најјаче државе на свету…
Међутим, овде се не бавимо само менталним стањем појединца – питање које треба поставити јесте како таква особа може бити активна у државном руководству. Трамп овде није изузетак – израелски министар националне безбедности Итамар Бен-Гвир, кога Трамп увек брани, у последње време носи златну значку у облику омче као знак своје подршке новом закону који дозвољава војним судовима на Западној обали да осуде Палестинце оптужене за „тероризам“ на вешање без одговарајућег суђења и права на одбрану, закон који је отворено расистички и примењује се само на Палестинце?
Такви чинови доказују да се наша друштва приближавају „крају света“ и колико год идеалистички ово звучало, пропадање економског и друштвеног поретка којем сведочимо у крајњој линији је утемељено у овом пропадању – добијамо оно што смо заслужили.
У истом смислу можемо очекивати да ће Трамп носити на прсту прстен у облику задњице и захтевати од страних посетилаца да је с поштовањем пољубе… Говорити данас о терору, а да се не помене САД, Израел и земље које толеришу њихова дела као главних терориста, јесте крајње лицемерје.
Како смо дошли до ове тачке у којој лидер најјаче земље на свету истовремено добија божански статус и понаша се као вулгарни, непристојни тип? Одговор лежи у структури данашњег популистичког таласа. Позивајући се на недавно објављену књигу политичког филозофа Карла Инверниција-Ачетија („Двадесет година беса“), Серђо Бенвенуто анализира порекло данашњег популистичког таласа, како на левици тако и на десници.
Он га види као последицу неуспелог либерално-демократског обећања пошто обични људи – они који су заостали – осећају да више нису важни у модерном друштву. Стога је порасло дубоко негодовање према политичким елитама, а пре свега према оном делу становништва који аутор назива „трчањем напред“ – културно напредним класама које насељавају велике космополитске метрополе.
Укратко, популизам није побуна вођена економским тешкоћама, већ „борба за признање“ у хегелијанском смислу. Ова фрустрација због недостатка признања води ка опадању демократије и надолазећој перспективи демагошке аутократије – овде је потребан дужи цитат:
„Инверници је предложио нову друштвено-политичку категорију која заслужује ширу пажњу – ло сфигато, губитник, нешто између уклетог и некул. Ова космичко-историјска фигура је протагониста последње две деценије политике и тема његове књиге „Двадесет година беса: Како је негодовање заменило политику“. Губитници се такође називају заосталима, чак и ако су данас политички победници – посебно након Трамповог избора за председника Сједињених Држава и спектакуларних изборних успеха популиста широм Европе. Према Инверницију, ови губитници су извор онога што се годинама назива популизмом.
Он се фокусира на популистичке шампионе као што су антиглобалистички покрети на прелазу миленијума: Окупирајте Волстрит, Грило и ‘грилини’ у Италији (Покрет пет звезда), устанци у француским предграђима, шпански Индигнадоси, радикални еколози, #МеТоо, Жути прслуци, све већа крајња десница (Ле Пен, Салвини, Мелони, АфД, Фараж, Трамп, итд.), и друге изборне или уличне покрете, које он види повезаним заједничком нити.
Важно је напоменути да он занемарује да ли се ови покрети сматрају левим или десним. Његова анализа чак укључује и такозване црвено-смеђе странке, попут Савеза Сахре Вагенкнехт у Немачкој. Данас, заправо, подела лево/десно не делује као најрелевантније сочиво за разумевање поларизације у нашим друштвима. Инверници директно прелази на ствар – гориво популизма није сиромаштво или економско деградирање. Он истиче да је бирачко тело „грилини“ Покрета пет звезда, који је управљао Италијом од 2018. до 2022. године, на свом врхунцу захватало све друштвене и приходне групе.
Слично томе, „жути прслуци“ који су потресли Француску нису били сиромашни, већ углавном становници средње класе урбаних периферија или провинцијских подручја. Он пише: „[Популистички покрети] ретко се позивају на материјалне захтеве, већ се често позивају на концепте као што су ‘вредност’, ‘величина’ и ‘достојанство’, наговештавајући хипотетичку универзалну хијерархију престижа.“
Укратко, догма коју заступа велики део политичких наука, било левица или десница, да су економски фактори увек кључ политичких феномена, оповргнута је. Данас многи интелектуалци претпостављају да, да би се разумела чудна осећања која стоје иза таквог анимозитета, увек мора бити познато ко зарађује или губи новац и зашто. Али, као што је Ернст Блох једном рекао, људи не живе само на хлебу – посебно када га немају.
Такав бес је апстрактан, није изазван одређеним програмом. По правилу, фокусира се на детаљне чинове или захтеве који се лако могу заменити другима – они немају иманентну вредност. Такође треба имати на уму да су протести 1968. године експлодирали управо у тренутку када је држава благостања била на врхунцу, тј. када су материјални услови велике популације били најбољи.
У том смислу, Петер Слотердајк предлаже алтернативну историју Запада као историју беса. Илијада, оснивачки текст Запада, почиње речју „бес“: Хомер апелује на богињу да му помогне да отпева песму о бесу Ахила и његовим страшним последицама. Иако се спор између Ахила и Агамемнона тиче еротског – Агамемнон је узео робињу Брисеиду од Ахила – она није предмет интензивног еротског улагања, већ је сама по себи потпуно небитна – оно што је важно није фрустрирано сексуално задовољство, већ повређени понос.
И чини се сасвим прикладним да је у нашем тренутку, тренутку који се доживљава као „крај историје“, бес поново експлодирао, крај се поново спојио са почетком. Већ крајем 1960-их имали смо два облика беса – протесте западних студената и кинеску културну револуцију; пре деценију или две, са великим левичарским протестима против естаблишмента у Турској, Грчкој и у такозваном Арапском пролећу, протестујуће масе, иако су многе од њих патиле од екстремног сиромаштва, инсистирале су да је њихов главни захтев да се према њима поступа достојанствено од стране њихових господара.
И зар се исто не односи и на рат између САД/Израела и Ирана који је почео у марту 2026. године? Док Иран пати од сиромаштва и разарања, његова политичка елита јасно ставља до знања да се заправо не ради о нафти већ о достојанству Ирана, о одбијању Ирана да прихвати понижавајући мир. Зато је Блох био дубоко у праву – посебно када људи немају хлеба, желе да јасно ставе до знања да се заправо не ради о хлебу.
И на сличан начин, ни супротна страна не жели само већи профит. Да ли су нацисти заиста истрајали до 1945. године само због профита своје тешке индустрије? Не, њихова истрајност када је било јасно да је рат изгубљен била је „етичка“ у изопаченом смислу…
А шта је са садашњим тренутком (7. април 2026.) када је Трамп претио да ће вратити Иран у камено доба – да ли он заиста делује онако како делује са изгледом катастрофалног већег рата и непредвидљиве економске кризе само да би дао нови подстицај војноиндустријском комплексу? Очигледно не – он делује са јасним циљем брисања цивилизације.
У новембру 2025. године САД су представиле документ од 33 странице „Национална безбедносна стратегија Сједињених Америчких Држава“ који је тихо објавила Бела кућа. Овај документ артикулише глобалну идеолошку визију која се ефикасно своди на оно за шта он оптужује Европу – цивилизацијско брисање. У документу се напомиње да Европа има економске проблеме, али се у њему тврди да су они „помрачени стварном и оштријом перспективом цивилизацијског брисања“ у наредних 20 година:
„Већи проблеми са којима се суочава Европа укључују активности Европске уније и других транснационалних тела која поткопавају политичку слободу и суверенитет, миграционе политике које трансформишу континент и стварају сукобе, цензуру слободе говора и сузбијање политичке опозиције, смањење стопе наталитета и губитак националних идентитета и самопоуздања.“
Али Трамп је сада прешао на виши ниво лудила – прети да ће избрисати још једну цивилизацију – 7. априла 2026. године је написао:
„Читава цивилизација ће вечерас умрети и никада се више неће вратити. Не желим да се то деси, али вероватно хоће. Међутим, сада када имамо потпуну и тоталну промену режима, где превладавају другачији, паметнији и мање радикализовани умови, можда се може догодити нешто револуционарно дивно, КО ЗНА? Сазнаћемо вечерас, један од најважнијих тренутака у дугој и сложеној историји света. Четрдесет седам година изнуде, корупције и смрти ће се коначно завршити. Бог благословио велики народ Ирана!“
Дакле, будимо јасни – овде се не бавимо случајем такозваног „сукоба цивилизација“ – упркос свим добро документованим насиљима иранског режима, Иран као жртва америчко-израелског напада представља цивилизацију као такву.
САД и Израел делују као нецивилизовани варвари који планирају да униште цивилизацију као такву. На питање да ли је забринут због сугестија да се напади на инфраструктуру класификују као ратни злочин, он је одговорио: „Не бринем се због тога. Знате шта је ратни злочин? Ратни злочин је дозволити Ирану да има нуклеарно оружје.“
Овде се јасно могу уочити две бруталне ироније. Исти човек који пише „Боже, благослови велики народ Ирана“ прети да ће избрисати њихову цивилизацију. (Као када би Нетањаху рекао: „Боже, благослови велики народ Газе“ након онога што је ИДФ тамо урадио.) Поред тога, „поседовање нуклеарног оружја је ратни злочин“, каже председник нуклеарне силе која, заједно са Израелом (још једном нуклеарном силом), бомбардује земљу БЕЗ нуклеарне моћи (барем за сада…), нејасно наговештавајући да је спреман да употреби нуклеарно оружје да уништи Иран…
Дакле, овде имамо посла са земљом која себе доживљава као високо цивилизовану која брише другу цивилизацију…
Оно што би овде апсолутно требало да избегавамо јесте тврдња да је Трамп само користио луде преувеличане изразе као део дугорочне стратегије за постизање свог циља. Не – као што је Тимоти Снајдер истакао, када лидер најјаче земље на свету говори о уништењу цивилизације, то је већ крај цивилизације.
Сама чињеница да нисмо сигурни како је Трамп то мислио јасан је знак краја цивилизације – налазимо се у домену где лаж и истина, речи и чињенице, постају неразлучиве, у новом премодерном магичном универзуму, структурираном митовима и наративима на које никакве чињенице и никаква аргументација не могу утицати.
Дошло је до великог олакшања када је ујутру 8. априла објављена 14-дневна истина између Ирана и САД, при чему су обе стране тврдиле потпуну победу и пораз свог противника, али ситуација остаје нерешена, а даљи преговори без јасне перспективе.
Али Трампова претња брисањем цивилизације је знак из будућности, показатељ куда иде наш свет. Дакле, опет, таква претња се не може објаснити економским интересима, због чега је – назад на Украјину – смешно тврдити, као што то чине неки левичари, да Запад подржава Украјину у њеном рату са Русијом како би гарантовао профит своје индустрије наоружања.
Основна логика је логика достојанства, понижења и признања, термина које користе и злоупотребљавају све стране у данашњим сукобима.
