ХРОНИКА:
АМБАСАДА САД У ПРИШТИНИ: САД ПОЗДРАВЉАЈУ ВЕСТ О ПОСТИГНУТОМ СПОРАЗУМУ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О СТРАНЦИМА НА КОСОВУ. СВЕ ПРОМЕНЕ КОЈЕ УТИЧУ НА СРПСКУ ЗАЈЕДНИЦУ МОРАЈУ СЕ СПРОВЕСТИ У КОНСУЛТАЦИЈАМА СА ЊОМ
АНА БРНАБИЋ И НЕНАД ВУЈИЋ СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ВЕНЕЦИЈАНСКЕ КОМИСИЈЕ О УСВОЈЕНОМ СЕТУ ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА
ДАНАС: ЗА ШЕСТ НАЈВЕЋИХ БАНАКА У СРБИЈИ 2025. БИЛА БЕРИЋЕТНИЈА НЕГО ПРЕТХОДНА, ИАКО СУ У 2024. ОСТВАРИЛЕ ИСТОРИЈСКИ НАЈВЕЋЕ ПРОФИТЕ – 2025. ЗАРАДИЛЕ 1,19 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА
ДМИТРИЈ ПЕСКОВ: КУБА СЕ СУОЧАВА СА ОЗБИЉНИМ ЕКОНОМСКИМ ПОТЕШКОЋАМА ЗБОГ САНКЦИЈА, МОСКВА ЈЕ СПРЕМНА ДА ЈОЈ ПОМОГНЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЛИН: ГРАЂАНИ НИСУ ГЛАСАЛИ ДА ИМ СУДБИНУ ОДРЕЂУЈЕ ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА
БРАТИСЛАВ ГАШИЋ: СРБИЈА СЕ НАОРУЖАВА, АЛИ НИКОМ НЕ ПРЕТИ, НЕМА ОПАСНОСТИ ЗА КОМШИЈЕ
ДОНАЛД ТРАМП: ДА НИСМО ЗАПОЧЕЛИ ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРОТИВ ИРАНА, ИЗБИО БИ НУКЛЕАРНИ РАТ КОЈИ БИ ЕСКАЛИРАО У ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ. ОНО ШТО СМО УРАДИЛИ БИЛО ЈЕ У ИНТЕРЕСУ ЦЕЛОГ СВЕТА
ИЗРАЕЛ КАЦ: У ВАЗДУШНОМ НАПАДУ УБИЈЕН СЕКРЕТАР ВРХОВНОГ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ ИРАНА АЛИ ЛАРИЏАНИ. ИРАНСКИ МЕДИЈИ ДЕМАНТУЈУ
СРЦЕ: КОРДОНИ ПОЛИЦИЈЕ И КРИМИНАЛЦИ У ПРАТЊИ НИСУ СИМБОЛИ ПОДРШКЕ, ВЕЋ СТРАХА ОД НАРОДА
НОВА ЕКОНОМИЈА: ВУЧИЋЕВА ОБЕЋАЊА О ПРОСЕЧНОЈ ПЛАТИ СЕ "СРОЗАЛА" СА 1.400 У 2027. ГОДИНИ, НА 1.320 У 2030.
АМЕРИЧКА ЦЕНТРАЛНА КОМАНДА: ОД ПОЧЕТКА РАТА СА ИРАНОМ ПОГИНУЛО 13 ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ САД, А 200 ЈЕ РАЊЕНО, ОД КОЈИХ 10 ТЕШКО
КАБУЛ: НАЈМАЊЕ 400 ЉУДИ УБИЈЕНО, А 250 РАЊЕНО У ВАЗДУШНОМ НАПАДУ ПАКИСТАНСКИХ СНАГА НА БОЛНИЦУ. ПАКИСТАН: НАПАД НА ВОЈНЕ МЕТЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ ЗА ПОДРШКУ ТЕРОРИСТИМА
уторак, 17. март 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају
Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају

Димитрије Војнов   
понедељак, 16. март 2026.

мора да призна да је ово одузимање права Србима да живе и раде на својој основној земљи оставило све људе без речи, у мери да то изгледа као прећуткивање.

Све људе, сем Напредњака који крунски доказ своје издаје покушавају да представе као успех, уместо да мало за промену буду нормални, ћуте, и моле Бога да ће ово некако проћи и да ће казна за ово доћи касније а не сад одмах.

Србија не памти овакве издајнике у миру какви су Александар Вучић и његови сарадници, као што не памти ни одсуство реакције народа на издају јер не памти овај степен декаденције у јавном животу и медијима. Људи још увек нису у довољном броју чак ни упућени у то на који је начин Александар Вучић издао земљу, и у којој мери.

То постаје један од његових адута јер објашњавање свега што је урадио у протеклих тринаест година на неки начин побуђује неверицу и људи који нису годинама чули истину и укључили мозак да мало размисле о томе, не могу ни да појме шта је он све урадио.

Такво скривање истине се може спровести само над људима који живе у свињцу, и он је успешно створио свињац у ком су сви дезоријентисани, нокаутирани вишком бесмислених информација и дезинформација, и кондиционирани да хистерично реагују на све.

Један велики део народа искрено ни не жели да поверује у чињенице о његовој издаји јер им она тешко пада и они не желе да схвате ту истину јер је поражавајућа, а они не желе да буду поражени, и радије бирају да живе у његовој лажи колико год да их она скупо кошта.

Те људе такође морамо разумети. Судбина Косова и Метохије и Срба који тамо живе временом је постала нешто до те мере апстрактно за највећи део народа да је постало сасвим могуће свесно живети у илузији о томе шта се са тим људима дешава. Људи су уморни од пораза и понижења, издаје и подваљивања, тако да онда бирају да поверују у лажи највећег издајника ког су ови простори икада срели, без рата.

