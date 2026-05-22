ХРОНИКА:
ДОНАЛД ТРАМП НАКОН ПРЕГЛЕДА У ВОЈНОМЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРУ „ВОЛТЕР РИД“: СВЕ ЈЕ ПРОТЕКЛО САВРШЕНО
МИЛОРАД ДОДИК У МОСКВИ: СВЕТ ЈЕ СТАБИЛАН САМО ОНДА КАДА РУСИЈА ЗАШТИТИ СВОЈУ БЕЗБЕДНОСТ И ДОСТОЈАНСТВО. УВЕРЕН САМ ДА УЗ СТРАТЕШКИ ДИЈАЛОГ И САРАДЊУ РУСИЈЕ И САД СВЕТ МОЖЕ ПОНОВО ДОЋИ ДО МИРА
АЛЕКСАНДАР ВУЛИН СЕ У МОСКВИ САСТАО СА СЕРГЕЈЕМ ЛАВРОВОМ И СА ЗАМЕНИКОМ МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСИЈЕ ИГОРОМ ЗУБОВОМ: РАЗМАТРАНА И СИТУАЦИЈА НА БАЛКАНУ
НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ У МЕСТУ ГОРОБИЉЕ ДОШЛО ДО ПУЦАЊА ЦЕВИ, ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ОСТАЛО БЕЗ ВОДЕ ОКО 250.000 КОРИСНИКА У ЧАЧКУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЛУЧАНИМА И ПОЖЕГИ
ВЈТ: ДНК АНАЛИЗА ПОКАЗАЛА ДА ТЕЛО ПРОНАЂЕНО КОД ИНЂИЈЕ ПРИПАДА АЛЕКСАНДРУ НЕШОВИЋУ
МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА КИНЕ ВАНГ ЈИ: МЕЂУНАРОДНА СИТУАЦИЈА ПРОЛАЗИ КРОЗ НАЈСЛОЖЕНИЈЕ И НАЈДУБЉЕ ПРОМЕНЕ ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
КОНСТАНТИН КОСАЧОВ: САНКЦИЈЕ СУ ОРУЖЈЕ САВРЕМЕНОГ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗМА
МЕДИЈИ: У ЗГРАДИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ДОШЛО ДО ПОЖАРА НАКОН ШТО СЕ ЗАПАЛИО ЛИФТ, СВИ СТУДЕНТИ ЕВАКУИСАНИ ИЗ ОБЈЕКТА
СКУПШТИНА РС УСВОЈИЛА ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАТВАРАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА, „ЗА“ ГЛАСАЛО 57 ПОСЛАНИКА ОД ПРИСУТНИХ 60
ДР ЈЕЛЕНА БОРОВИНИЋ БОЈОВИЋ ПОДНЕЛА ОСТАВКУ НА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГЛАВНОГ ГРАДА ПОДГОРИЦА: ОПОЗИЦИЈА СЕ СЛУЖИ РАЗНИМ ТРИКОВИМА ДА ДОЂЕ ДО ВЛАСТИ БЕЗ ИЗБОРА
СЕРГЕЈ РЈАБКОВ: СЕРГЕЈ ЛАВРОВ ЈЕ ПРЕПОРУЧИО МАРКУ РУБИЈУ ДА САД И ДРУГЕ ЗЕМЉЕ ЕВАКУИШУ ДИПЛОМАТСКО ОСОБЉЕ ИЗ КИЈЕВА. НАПАД НА КОЛЕЏ У СТАРОБЕЉСКУ КАП КОЈА ЈЕ ПРЕЛИЛА ЧАШУ
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ (НДСС): ИЗРАЗ "АУТЕНИЧНА ДЕСНИЦА" НАС РАЗЛИКУЈЕ ОД РАЗНИХ ПРОЈЕКАТА СЛУЖБЕНЕ ДЕСНИЦЕ КОЈИ УКЉУЧУЈУ И СРС И АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА, АЛИ И ОД ОНИХ КОЈИ НИСУ ХТЕЛИ ДА РУШЕ ОВУ ВЛАСТ, А КОЈИ СЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ КАО ДЕСНИЧАРИ
уторак, 26. мај 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Политички живот > Значај студентског Меморандума о Косову и Метохији
Политички живот

Значај студентског Меморандума о Косову и Метохији

Слободан Самарџић   
петак, 22. мај 2026.

Меморандум о Косову и Метохији, који су 17. маја обзнанили представници Студентског покрета на Ђачком тргу у Крагујевцу, није њихов једини ни први јавно изнесен став о јужној српској Покрајини. Али, свакако јесте најјаснији и најубојити. У релативно кратком тексту, у четири тачке речено је све оно што је битно за опис повода и излагање става о самој ствари.

Меморандум има важно место у данашњем колоплету домаћих догађања. У условима распада државе, када је режим све што у њој постоји изложио вересији, губи се елементарна чињеница да је све почело од распродаје Косова и Метохије. Разуме се да би  тај велеиздајнички чин био довољан за друштвену побуну и да је само Покрајина била отуђена. Али, ни то није било довољно режимској аждаји и она је кренула даље у черечење и друштва и државе.

Све до студентске побуне од пре годину и по наша општа ситуација била је без икакве алтернативе, јер напросто није било потребне снаге да се режим, за почетак, уздрма. Данас он није само уздрман него и доведен до почетне тачке самоуништења. Њега изнутра једе његова аутохтона криминална супстанца. Али, ништа од тога ако га не дотуче снага народне побуне. Њу је пробудио студентски покрет.

Из те инстанце потиче меморандум-позив да се вратимо на место првог и највећег злочина – велеиздаје Косова и Метохије. То је прави топос народне побуне у Србији. Ако је тако, не значи да је тај топос и први мегдан. Он се већ одиграва широм Србије ван Покрајине. После њега, следи велика обнова државе и тек тај процес омогућиће кумулацију предуслова за фактичко враћање Косова и Метохије у унутрашњи и међународни поредак. На тај поредак мисле студенти позивајући се у свом Меморандуму на уставни поредак Србије и начела међународног права садржана у Резолуцији СБ УН 1244.
 
