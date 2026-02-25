ХРОНИКА:
петак, 27. фебруар 2026.
Истраживања јавног мњења

Србија, гео-политички барометар
Истраживања јавног мњења

Србија, гео-политички барометар

НСПМ   
среда, 25. фебруар 2026.

После дужег времена, велико децембарско истраживање НСПМ, поред већ стандардних политичких питања и тема, ставило је у фокус и нека спољнополитичка питања и преференције грађана Србије. Закључак је да се на овом плану, за разлику од оног унутрашњеполитичког, ставови знатно теже и спорије мењају, без обзира што се могу уочити неки новији трендови и тендеције.

Релативна већина грађана и даље оптира за улазак Србије у ЕУ, иако су ставови испитаника по том питању веома подвојени и прилично колебљиви. (За улазак у ЕУ, у потпуности оптира 30,4% испитаника, а у потпуности му се противи 28,8%. С тим што када се онима чврсто опредељеним дода и 16,7% оних који кажу да „углавном подржавају“, онда број „тврдих“ и „меких“ присталица ЕУ расте на 47,1% испитаника – док је проценат „тврдих“ и „меких“ противника 42,9%.).

Што се, пак, тиче евентуалног чланства у БРИКС-у, противника је за око 2 одсто више него присталица, с тим што је око 20 одсто неопредељених, односно нема став по овом питању.

Улазак Србије у НАТО подржава укупно десетак одсто испитаника (од тога само 4,3 одсто „у потпуности“), а противи му се 84 процента грађана Србије. А веома сличан однос налазимо и по питању евентуалног увођења санкција Русији (10,7 према 79 одсто). У суштини, став јавности према оба ова питања (НАТО и санкције Русији) остао је готово непромењен у односу на налазе од пре неколико година, док је однос према ЕУ и БРИКС-у знатно динамичнији и флуиднији. Нешто веће колебање примећено је и у одговорима на пре неколико месеци актуелно питање хипотетичког извоза оружја, уз могућност да оно заврши у Украјини, где је око четвртина испитаника (25,6 одсто) оптирало за „прагматично“ решење, док је апсолутна већина од 56 одсто била категорички против.

Русија се (са 24,5 одсто) налази на првом месту приликом избора најблискијих земаља, испред Мађарске, Немачке и Кине, иако је ту уочљив одређени пад, с обзиром да је у неким ранијим истраживањима тај проценат ишао и знатно преко 30 одсто. Да има неких нових трендова у геополитичком позиционирању, још је видљивије на основу табеле и средњих оцена које су испитаници доделили појединим земљама, као потенцијалним и пожељним спољнополитичким актерима, где су Мађарска (?!) и Кина по први пут претекле Русију, како по броју највиших, тако и по најмањем проценту негативних  оцена. Убедљиво последња места у обе категорије „резервисана“ су за Турску и САД.

Коначно, што се централне, унутрашње-политичке теме тиче, уочљиво је да већ неко време нема већег померања у односу снага између владајућег и антирежимског блока.

Србија (без КиМ)

Децембар 2025.

истраживање телефонско

репрезентативни узорак

испитаника: 1500

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Како се најчешће информишете?

вредности у процентима

преко телевизије

47.7

преко интернет портала

34.5

преко друштвених мрежа  

13.7

преко штампаних медија

2.1

преко радија

0.5

без одговора

1.5

Укупно

100.0

  

Да ли мислите да се Србија, генерално гледано, креће више у добром или лошем смеру?

вредности у процентима

добром

21.7

ни добром, ни лошем

28.3

лошем

47.3

немам став / без одговора

2.7

Укупно

100.0

 

Какво је ваше мишљење, изражено школским оценама од 1 до 5, о следећим земљама?
 (вредности у процентима)

1

2

3

4

5

немам став / не могу да оценим

САД

27.9

19.1

24.4

14.7

4.2

9.7

Русија

13.5

17.8

22.7

20.8

18.2

7.0

Кина

12.2

14.9

19.9

22.9

21.7

8.5

Немачка

19.3

19.9

23.6

22.4

7.5

7.3

Мађарска

9.2

13.8

23.6

24.7

20.2

8.5

Турска

32.3

26.7

15.8

4.5

2.0

18.7

 

Какво је ваше мишљење, изражено школским оценама од 1 до 5, о следећим земљама?

Средње оцене

Мађарска

3.36

Кина

3.29

Русија

3.13

Немачка

2.77

САД

2.43

Турска

1.98

 

Уколико бисте морали да се определите само за једну од наведених, која би то земља била?

вредности у процентима

Русија

24.5

Мађарска

15.6

Немачка

14.4

Кина

11.2

САД

9.4

Турска

0.7

остале (ненаведене)

1.3

ниједна/ не знам/ без одговора

22.9

Укупно

100.0

 

Какав је Ваш став према Косову и Метохији?

вредности у процентима

Косово је саставни и неодвојиви део Србије

41.0

Косово је окупирани део Србије, који ће пре или касније бити поново интегрисан

35.0

Косово више није део Србије и никада неће бити поново

17.1

немам став / без одговора

6.9

Укупно

100.0

 

Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ?

вредности у процентима

да, у потпуности  

30.4

углавном да

16.7

углавном не

14.1

уопште не подржавам

28.8

немам став / без одговора

10.0

Укупно

100.0

 

Да ли подржавате улазак Србије у НАТО?

вредности у процентима

да, у потпуности  

4.3

углавном да

6.1

углавном не

10.5

уопште не подржавам

73.4

немам став / без одговора

5.7

Укупно

100,0

 

Да ли подржавате чланство Србије у БРИКС-у?

вредности у процентима

да, у потпуности  

25.5

углавном да

13.9

углавном не

14.3

уопште не подржавам

27.1

немам став / без одговора

19.2

Укупно

100.0

 

Да ли мислите да би Србија требало да уведе санкције Русији?

вредности у процентима

Да

10.7

Не

79.0

немам став / без одговора

10.3

Укупно

100.0

 

Да ли мислите да Србија треба да извози оружје где може чак и ако постоји могућност да оно буде испоручено Украјини?

вредности у процентима

Да

26.5

Не

56.0

немам став / без одговора

17.5

Укупно

100.0

 

Да ли подржавате намеру да се зграда Генералштаба у Београду сруши и на њеном месту подигне хотелски комплекс?

вредности у процентима

Да

22.2

Не

60.7

немам став / без одговора

17.1

Укупно

100.0

 

Какав је Ваш став поводом актуелних протеста и акција дела студената и грађана?

вредности у процентима

подржавам их и учествујем кад год могу

20.5

подржавам, али не учествујем активно у њима

19.7

нити подржавам, нити не подржавам

18.4

уопште не подржавам

36.8

немам став / без одговора

4.6

Укупно

100.0

 

Оцените по школском систему, оценом од 1 до 5, рад следећих институција у Србији?(вредности у процентима)

1

2

3

4

5

немам став / не могу да оценим

Председник Србије

40.0

6.5

8.5

10.0

27.1

7.9

Влада Србије

44.1

7.8

11.9

12.9

15.3

7.9

Скупштина Србије

45.8

10.3

14.5

8.8

11.4

9.2

Правосудни систем

60.7

16.1

11.1

2.3

2.1

7.5

Локална власт у вашем месту

49.3

14.3

16.3

7.5

4.5

8.1

 

Уколико би на наредним изборима садашња власт и комплетна опозиција изашле у само две колоне, за коју бисте вероватније гласали?

са неизјашњенима
(вредности у проц.)

без неизјашњених
(вредности у проц.)

за садашњу власт (СНС, СПС, СРС, Заветници, мањине) – листу Александра Вучића

35.3

46.1

за уједињену листу опозиције, студената и грађанских покрета

41.2

53.9

немам став / без одговора

23.5

/

Укупно

100,0

100,0

(Истраживачки тим НСПМ)
 
