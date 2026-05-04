ХРОНИКА:
МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ: ВЛАСТ НЕ ЖЕЛИ ДА ИСПУНИ ПРЕПОРУКЕ ОДИХР-А ЗАТО ШТО ЗНАЈУ ДА ВИШЕ НЕМАЈУ ПОДРШКУ ГРАЂАНА
ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ: ПРОГНОЗА РАСТА БДП СМАЊЕНА НА 3 ОДСТО, ПРОСЕЧНА ИНФЛАЦИЈА У 2026. БИЋЕ ОКО 3,6%
БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ (НПС): НАЗИРУ СЕ КОНТУРЕ И ОБРИСИ БУДУЋЕ ПРОЕВРОПСКЕ КОАЛИЦИЈЕ
ДМИТРИЈ МЕДВЕДЕВ ПОВОДОМ УСПЕШНОГ ТЕСТИРАЊА ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛНЕ БАЛИСТИЧКЕ РАКЕТЕ "САРМАТ": САДА СУ НАМ ЗАПАДНИ "ПРИЈАТЕЉИ" ПОСТАЛИ ЈОШ БЛИЖИ
РОЈТЕРС: САУДИЈСКА АРАБИЈА ИЗВЕЛА БРОЈНЕ НАПАДЕ НА ИРАН, О КОЈИМА ДО САДА НИЈЕ ИЗВЕШТАВАНО
ДАРКО ГЛИШИЋ: БЛОКАДЕРИ НЕЋЕ НА ИЗБОРИМА ПОБЕДИТИ ВЛАСТ, ВЕЋ ОВЕ ИЗ ОПОЗИЦИЈЕ КОЈИ САДА СЕДЕ У СКУПШТИНИ
СРЦЕ: ТО ШТО ГРАФИТА МРЖЊЕ НЕМА У "БЕОГРАДУ НА ВОДИ", ДОКАЗ ЈЕ ДА ИЗА ОВЕ КАМПАЊЕ СТОЈИ ВЛАСТ
ЕМАНУЕЛ МАКРОН: ФРАНЦУСКА ЋЕ ОД УН ТРАЖИТИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА СЛОБОДНУ ПЛОВИДБУ ОРМУСКИМ МОРЕУЗОМ
МИЛОРАД ДОДИК: ОЧЕКУЈЕМО ПУТИНА НА ОСВЕШТАЊУ РУСКО-СРПСКОГ ХРАМА У БАЊАЛУЦИ
ДМИТРИЈ ПЕСКОВ: ТРАМПОВА ПОСЕТА МОСКВИ ТРЕНУТНО НИЈЕ У ПЛАНУ
АМБАСАДОР РУСИЈЕ У БИХ ИГОР КАЛАБУХОВ: ОДЛАСКОМ КРИСТИЈАНА ШМИТА ДОШЛО ВРЕМЕ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ОХР-А У БИХ
ЂУРО МАЦУТ: ЗА БОЉЕ ЗДРАВСТВО У СРБИЈИ ПОТРЕБНА РАВНОМЕРНИЈА РАСПОДЕЛА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВА
среда, 13. мај 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Истраживања јавног мњења > Јосип Броз међу Србима – 46 година касније
Истраживања јавног мњења

Јосип Броз међу Србима – 46 година касније

НСПМ   
понедељак, 04. мај 2026.

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност? (Извод из истраживања)

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност?

са неизјашњенима
(вредности у процентима)

без неизјашњених
(вредности у процентима)

више позитивна

33.1

41.3

више негативна

47.0

58.7

не могу да се одлучим/ нема став / без одговора

19.9

/

Укупно

100,0

100,0

На питање да ли Јосип Броз представља више позитивну или више негативну личност, 33,1% грађана одговорило је „више позитивна“, 47% „више негативна“, док jе 19,9% рекло да „нема став“. 

Да ли, из ове перспективе, мислите да је Јосип Броз Тито био више позитивна или више негативна личност?

Да се следеће недеље одржавају избори и да морате да се определите, да ли бисте пре гласали за или против садашње власти?

више позитивна

више негативна

не могу да се одлучим/ нема став / без одговора

Укупно

за садашњу власт

41.4%

43.2%

15.4%

100.0%

против садашње власти

25.8%

55.7%

18.6%

100.0%

нема став / без одговора

35.1%

34.0%

30.9%

100.0%

(Србија - без КиМ. 20-28 април 2026. Истраживање телефонско. Репрезентативни узорак) 

Истраживачки тим НСПМ
 
Пристигли коментари (35)
