Да ли мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност?
Да ли, из ове перспективе, мислите да је Слободан Милошевић био више позитивна или више негативна личност? (Извод из истраживања)
На питање да ли Слободан Милошевић представља више позитивну или више негативну личност, 35,9% грађана одговорило је „више позитивна“, 39,7% „више негативна“, док jе 24,4% рекло да „нема став“, односно не може да се одлучи.
(Србија - без КиМ. 20-28 април 2026. Истраживање телефонско. Репрезентативни узорак)
Истраживачки тим НСПМ
