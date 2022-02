„Инвазија само што није почела“, „Руски напад неминован“, „Инвазија почиње 16. фебруара“, „100,000 руских војника на границама Украјине“, „Русија спремна за напад“… Ово су само неки од наслова у светским, пре свега западним, медијима последњих дана. Међутим, колико су они засновани на чињеницама а колико на спиновању?

Најчешће понављан податак јесте да је Русија поставила 100,000 војника на границу са Украјином. Уз ове тврдње често иду и прикази мапа где су Руси тачно распоредили снаге. Слично је било и 1999. уочи напада на Југославију, или 2003. у Ираку: западне медије походили су „безбедносни експерти“, који се редовно јављају у време спремања рата, који су објашњавали распоред, бројност, снагу и способности југословенске односно ирачке војске. Међутим, ко је извор ових информација? И тада а и сада извор су амерички и британски званичници, њихова министарства одбране који дају ове информације својим медијима.

Једноставна претрага на интернету није дала ниједну информацију да је Русија икада потврдила да има 100,000 војника на украјинској граници. Дакле, тврдња о овоме долази готово искључиво из западних извора.

Чак и уколико бисмо пошти од тога да су западни медији и новинари слободнији од оних у Русији или другим незападним земљама (што је, чини се, упитно, барем када је реч о извештавању о спољној политици), такође је чињеница да је Запад једна од страна у сукобу те да њиховом наративу одговара прича о „100,000 руских војника на границама Украјине“. То значи да би за некога ко хоће да утврди истину, овај податак требало да буде виђен и представљен као информација једне стране у сукобу, а не третиран као факат.

Како ради спиновање

Од тога да се у почетку писало/извештавало да је „Запад ОПТУЖИО Москву“ за распоређивање „100,000 војника“, до тога да се сада у готово сваком западном медијском напису који описује кризу у вези са Украјином, аутоматски, успутно, наводи „да је Русија распоредила 100,000 војника“ што, како се тврди, брине Запад. Дакле, тврдња је постала „чињеница“ коју нико не доводи у питање. Ову „чињеницу“ преузели су и други медији широм света, па и српски.

Уз то, индикативно је да западни медији упорно не преносе ништа директно из Москве (осим оно што би могло да иде у прилог тезама о инвазији), чак ни званичне руске изворе, већ се, пре свега, ослањају на интерпретације које дају западне владе у саопштењима и западне агенције.

Недавно је и амерички Блумберг морао да се коригује пошто је, како тврде — грешком, објавио вест да је почела руска инвазија на Украјину. У објашњењу ове грешке, Блумберг је рекао да се они унапред „спремају за разне сценарије“ и да су покренули истрагу о овоме. Чисто истине ради, унапред припремљени текстови се код нас у Србији, где је та појава чини се честа, одавно зову „наручена кампања“. Небитно коме иду у прилог или против кога су.

Када је о руској страни реч, једна ствар привлачи пажњу: руска државна агенција ТАСС у извештавању о дешавањима у Украјини и на међународном плану често се на свом сајту позива на и преноси — западне изворе. Тако је, рецимо, извештај о разговору Бајдена и Путина у суботу увече (12. фебруара) писан на основу саопштења из Беле куће а тек је потом пуштено шта је казао Кремљ. У западним медијима, када је о актуелној кризи реч, готово увек се полази од онога шта каже Бела кућа а цитати Кремља и њихових званичника само се користе како би се уклопиле у наратив који се представља а према којем Русија спрема инвазију на Украјину.

Западни новинари који прате Русију тврде да не виде доказе

Штавише, неколико западних новинара утицајних медија и организација које се баве Русијом тврде да не виде доказе и податке које наводно имају Вашингтон, НАТО и Лондон.

Новинар магазина „Тајм“ који покрива Русију, Сајмон Шустер, на свом твитер профилу 11. фебруара је објавио следеће: „Признајем. Нисам видео Податке. Али никада раније као сада није био случај да моје разумевање Русије — мојих 15 година извештавања о Русији и Украјини — било толико обрнуто са оним што америчка влада прича о Русији и Украјини. Надам се да сам у праву а да су они погрешили“.

