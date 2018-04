"Готово 1.800 дана шест главних тачака Бриселског споразума нису ни дирнуте, а то не може да буде само кривица Албанаца, то је потписала и Европска унија", истакао је председник. "Господин Арифи је овде рекао да је њихов уставни суд оценио да су 22 од 23 принципа Бриселског споразума супротна њиховом уставу, што значи да неће имплементирати ЗСО никада. Они ће изаћи и рећи да ће то урадити. Ово гледам већ дуго времена и сваки пут је исто", подвукао је Вучић. Делови изјаве председника Вучића РТС-у, 23. мартa 2018. године Каква „искрена“ изјава нашег поштованог председника Републике Србије! Али, драги председниче, како то да се уопште не сећамo да сте икада јавност Србије раније упозорили да је прошло „готово 100 дана од потписивања Бриселског споразузма, а да шест главних тачака нису ни дирнуте“!? Али, да ствар буде још гора, ми се уопште не сећамо ни да сте упозорили да је „прошло 100 дана, од потписивања Бриселског споразума, а да шест тачака нису ни дирнуте“. Или, да будем потпуно искрен, ја се никако не сећам ни да сте икада Србију упозорили, да је прошло „готово 200 дана... ни готово 300 дана... ни готово 400 дана... ни готово 500 дана... ни готово 600 дана... ни готово 700 дана... ни готово 800 дана... ни готово 900 дана... ни готово 1000 дана... ни готово 1100 дана... ни готово 1200 дана... ни готово 1300 дана... ни готово 1400 дана... ни готово 1500 дана... ни готово 1600 дана... па ни 1700 дана... од потписивања Бриселског споразума, а да шест тачака нису ни дирнуте“. Your browser does not support the video tag. Чудим се, када сте већ толико чекали, да нисте сачекали још мало, па да нас на ово упозорите тек онда када прође 2000 дана!!! Некако је лепа и округла бројка, као створена за прославе и јубилеје. А наш покојни велики историчар Милорад Екмечић увек је упозоравао да нема ништа горе и лажније у историји од округлих цифара. Ја мислим, да ви такве цифре волите, само зато јер су пропагандно врло ефикасне, јер се лако памте. Као када ви кажете да је просечна плата 500 евра - а више се нико и не сећа да ли је она већ била толико или је сада или ће некада бити. То је мање важно од чињенице, да је нешто „округло“ 500 евра. Чудим се, и питам се, зашто сте уопште и сада изабрали да нас, после свих ових 1800 прошлих дана, упозоравате на потпуно неиспуњавање Бриселског споразума од стране Албанаца. Па када сте ћутали 1.800 дана од дана потписивања Бриселског споразума, и нисте нас упозорили ни један једини пут да се тог споразума друга страна уопште не придржава, зашто сте сматрали да уопште и сада треба да то поделите са нама и да нас то више уопште и занима? Занима ме, на пример, драги председниче, да сте којим случајем Ви потписали правно-обавезујући Уговор о куповини стана за себе (а не Бриселски споразум!) и да сте уредно испунили све своје обавезе око уплате свих уговором предвиђених новчаних рата, а да вам продавац стана за све то време упорно не даје кључеве од „купљеног стана“, да ли би сте ви све време ћутали и чекали да прође чак 1800 дана пре него што би сте се први пут пожалили некоме, па макар тај неко била и јавност Србије? Ја сам некако мишљења да би сте Ви, у том случају када је ваш лични интерес у питању, да извините на изразу “вриштали као Дамјанов зеленко“ и то већ после неколико недеља или нјавише месец дана. Јер, искрено речено, свако нормалан би тако реаговао, а не само ви. Дакле, свако би у том случају био „Вучић“, односно „Дамјанов зеленко“. И ја бих био Вучић, односно „Дамјанов зеленко“ у том случају. Узимајући све те околности у обзир, занима ме још нешто драги председниче. Шта би сте ви, као врсни и најбољи студент права у историји Правног Факултета у Београду, и касније и најбољи дипломирани правник у Србији (најбољи незапослени правник наравно), и то од када право као наука постоји у нашој земљи, рекли неком свом потенцијалном клијенту који би вам се хипотетички обратио за правну помоћ, када би сте ви, хипотетички, били способни да радите у приватној адвокатској канцеларији, а који би вам рекао да је потписао Уговор о куповини стана на кредит и да је све своје обавезе уредно испунио и све платио, али му продавац стана већ 1800 дана не да да уђе у његов тако купљени стан? Познавајући ваш карактер и вашу импулсивност, дајем себи за право да само претпоставим, па макар то било и потпуно погрешно, да би сте му ви рекли следеће: „Па ви сте господине тотални идиот! Шта сте чекали до сада!? Зашто нисте дошли раније, побогу, човече?“ Ако грешим, ако ми је претпоставка погрешна, ја вам се најдубље и најискреније извињавам, и понизно клечим пред вама и молим за опрост, због ових мојих изречених грешних мисли о вашим хипотетичким речима. Извините молим вас, и немојте то схватити као било какав покушај да вас увредим или омаловажим. Извините драги председниче, ја сам само био искрен и отворен. И молим вас, као слуга ваш понизни, и грађанин (на вашу жалост не спадам у потрошаче, већ грађане) да због мојих претпоставки не будем осуђен, процесуиран и затворен. Драги председниче, ја сам само пошао од себе самог, јер човек о коме и о чему год да пише, пише увек и пре свега о себи. Дакле, нека буде и да сам личан, само ми опростите. И да знате, то исто бих и ја рекао таквом човеку. У потпуности се слажем са вашом оценом, да то може да урадио само „тотални идиот“!