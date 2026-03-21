ХРОНИКА:
МАСУД ПЕЗЕШКИЈАН: AМЕРИЧКЕ ПРЕТЊЕ ИРАНУ „БРИСАЊЕМ СА МАПЕ“ ПОКАЗУЈУ ОЧАЈ. ОРМУСКИ МОРЕУЗ ЈЕ ОТВОРЕН ЗА СВЕ ОСИМ ЗА ОНЕ КОЈИ ВРШЕ НАСИЉЕ НАД НАШОМ ЗЕМЉОМ
ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕЈЕСУС: УДАРИ НА НУКЛЕАРНА ПОСТРОЈЕЊА У ИРАНУ И ИЗРАЕЛУ ГУРНУЛИ СУ РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ У ОПАСНУ ФАЗУ
СРБИЈА ДОБИЛА ЈОШ ЈЕДНУ ПОЛИТИЧКУ СТРАНКУ: РЕГИСТРОВАН "ПОКРЕТ МИ СНАГА НАРОДА" БРАНИМИРА НЕСТОРОВИЋА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 135
НЕМАЊА СТАРОВИЋ: СРБИЈА ЋЕ ТЕШКО ДОСТИЋИ УЛАЗАК У ЕУ ДО 2030. ГОДИНЕ - ЈЕР ОПОЗИЦИЈУ ПРЕДВОДЕ БЛОКАДЕРИ
НОВА.РС: ПРИВЕДЕНО ТРОЈЕ СТУДЕНАТА ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ, ПОВОД ЈЕ НАВОДНО „КРШЕЊЕ УСТАВНОГ ПОРЕТКА“
РОБЕРТ ФИЦО: ОДБИЈАЊЕМ РУСКЕ НАФТЕ ИЗ ИДЕОЛОШКИХ РАЗЛОГА, ЕУ РИЗИКУЈЕ ДА ОСТАНЕ СА ПРАЗНИМ БЕНЗИНСКИМ ПУМПАМА
У ЗАГРЕБУ ИСПИСАНИ УСТАШКИ ГРАФИТИ С ПОЗИВОМ НА УБИСТВО МИЛОРАДА ПУПОВЦА
ДРАГАН ЂИЛАС: СРБИЈА МОЖЕ У ЕУ 2030. АКО ЗНА ШТА ХОЋЕ И ИМА ЉУДЕ КОЈИ ТО МОГУ ДА ОСТВАРЕ
ИРАН ОДГОВОРИО ТРАМПУ: АКО НЕПРИЈАТЕЉ НАПАДНЕ ИРАНСКУ НАФТНУ И ЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ, МЕТА ЋЕ БИТИ СВА ЕНЕРГЕТСКА, ИНФОРМАТИЧКА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДЕСАЛИНИЗАЦИЈУ КОЈА ПРИПАДАЈУ САД И РЕЖИМУ У РЕГИОНУ
МИЛОРАД ДОДИК: У НЕКОМ БУДУЋЕМ ПЕРИОДУ БИХ ВЕРОВАТНО НЕЋЕ НИ ПОСТОЈАТИ. МОЈА УЛОГА У ТОМЕ ЈЕ ДА СЕ СВЕ ЗАВРШИ КРОЗ МИРАН ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕС
РТ: ДАНАС СЕ НАВРШАВА 84 ГОДИНЕ ОД УСТАШКОГ МАСАКРА 6.000 СРПСКИХ ЦИВИЛА У СТАРОМ БРОДУ
ИЗРАЕЛ КАЦ: ИЗРАЕЛСКОЈ ВОЈСЦИ НАЛОЖЕНО ДА УБРЗА РУШЕЊЕ КУЋА У ЛИБАНСКИМ СЕЛИМА НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ И ДА ОДМАХ УНИШТИ СВЕ МОСТОВЕ ПРЕКО РЕКЕ ЛИТАНИ
недеља, 22. март 2026.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Савремени свет > IN MEMORIAM Јирген Хабермас – Последњи филозоф двадесетог века
Савремени свет

IN MEMORIAM Јирген Хабермас – Последњи филозоф двадесетог века

PDF Штампа Ел. пошта
Ђорђе Вукадиновић   
субота, 21. март 2026.

„Потпуно је погрешно што се тај посао даје почетницима. Приказе књига треба да пишу искусни професори пред крај каријере, који знају контекст, имају ауторитет и могу да процене значај аутора и дела“. Овако је говорио мој стари професор Драган Јеремић (а могуће да је и он то чуо од неког старијег), али се наравно тог принципа углавном нико није држао. Приказе и даље пишу перспективни клинци, а маторци, пак, као што је и ред, пишу „ин мемориаме“ попут овог.

С тим што је, барем што се тиче Хабермаса, моја маленкост на неки начин затворила круг, с обзиром да је негде половином осамдесетих приказ његове књиге Прилог реконструкцији историјског материјализма био мој први „филозофски“ текст који сам још као студент објавио у часопису „Тхеориа“, чији уредници Младен Козомара и Слободан Жуњић су ми „увалили“ ту коску („нек се млади мало челиче“), због чега сам их месецима интензивно мрзео, а после био неизмерно захвалан. Хабермаса сам, разуме се, мрзео још више. Мучио сам се цело лето, али се на крају изборио са његовим кабастим реченицама и садржајем који паралелно вијуга кроз барем четири-пет друштвених наука истовремено, а о филозофским референцама и асоцијацијама да и не говоримо. Али је зато после све друго ишло „као вода“.

Иако се из угла површног или недовољно упућеног посматрача бавио „свим и свачим“, Хабермас је био вођен јаким и готово „класично-немачким“ системотворним импулсом. И као и сви велики филозофски претходници трагао је за „архимедовском тачком“, односно чврстим епистемолошким ослонцем на којем би саздао своју барокну системску грађевину. Само што је, помало парадоксално, тај ослонац пронашао у нечем крајње флуидном, ваздушастом и нестабилном, што на темељ понајмање личи – језику, дијалогу („дискурсу“) и комуникацији.

Ако бисмо у три речи покушали сажети обележја његове филозофске и интелектуалне позиције, онда би то вероватно биле већ поменута систематичност, интердисциплинарност (које је понекад злонамерно бркана са „еклектичношћу“) и, изнад свега, једна, опрезна, рефлектована, самокритична, АЛИ у суштини ипак оптимистичка и „прогресистичка“ (просветитељска) визија историје и друштва.  И већ на прву лопту јасно је и очигледно колико све те три особине не кореспондирају превише са духом времена у којем је највећим делом живео и у којем је дочекао дубоку старост. 

Водио је плодне интелектуалне дебате са највећим умовима о најважнијим темама епохе – расправљао са Гадамером, Апелом, Серлом, постмодернистима, Деридом, Ролсом – и те дебате представљају врхунац, зенит, а врло могуће и „лабудову песму" европске модерности и просветитељства

Хабермасов опус је импресиван, а његова библиографија – поготово радова о њему – практично непрегледна. Али он није био „кабинетски“ мислилац у класичном смислу речи. Дуже од пола века је активно учествовао и са променљивим успехом утицао на филозофске, интелектуалне и друштвене токове у Немачкој, Европи и свету. Није бежао од јавне дебате, нити зазирао од нових, осетљивих или контроверзних тема. Није се „гадио политике“, чучао у академској заветрини и пребрајао анђеле на врху игле. Водио је плодне интелектуалне дебате са највећим умовима о најважнијим темама епохе – расправљао са Гадамером, Апелом, Серлом, постмодернистима, Деридом, Ролсом – и те дебате представљају врхунац, зенит, а врло могуће и „лабудову песму“ европске модерности и просветитељства.

Али и не само са највећим умовима и о најапстрактнијим стварима. Расправљао је и о свему ономе што је (до)носило време. Упуштао се, не без ризика, у дебате о немачкој прошлости и будућности, левици и десници, студентском покрету, „уставном патриотизму“, устројству Европске уније, дијалогу између цивилизација, етичким проблемима у вези вештачке интелигенције и правима будућих генерација. А стигао је чак да, већ дубоко у десетој деценији живота, каже коју и на тему немачког држања поводом руско-украјинског рата – и да тим поводом буде провучен кроз топлог зеца од стране дела све нервозније и све неукије јавности.

Јирген Хабермас на Универзитету у Франкфурту 1969. године

Упозоравао је на многе лоше ствари када је реч о савременом капитализму или будућности Европске уније, а поготово указивао на опасну тенденцију „колонизације“ јавне сфере и „света живота“ од стране императива новца и моћи

Понекад је грешио, често био у праву. Мислим да је погрешио, на пример, 1999. индиректно легитимизујући НАТО интервенцију-агресију против СРЈ без одобрења Савета безбедности УН. И верујем да је та грешка била плод, делом, селективних информација које је имао о стању на терену, али још више последица његове, упркос свом „минимализму“ и обазривости, и даље одвећ „нормативне“ социјално-филозофске концепције, као и помало идеалистичке слике о реалности међународних односа након пада Берлинског зида.

Хабермас спада у релативно малу групу мислиоца који су дочекали и делимично остварење и скоро тотални крах своје филозофске и друштвене утопије

С друге стране, упозоравао је на многе лоше ствари када је реч о савременом капитализму или будућности Европске уније, а поготово указивао на опасну тенденцију „колонизације“ јавне сфере и „света живота“ од стране императива новца и моћи. Али, како то обично бива, и док је био највише слављен, хваљен и масовно цитиран његова упозорења нису превише слушана, нити узимана за озбиљно.

***                                 

Хабермас спада у релативно малу групу мислиоца који су дочекали и делимично остварење и скоро тотални крах своје филозофске и друштвене утопије. „Критичка јавност“, „светско грађанство“, „рационални дискурс“, „комуникативни ум“ и „неприсилна присила бољег аргумента“ и остали носећи појмови његове импресивне теоријске и социјално-политичке конструкције, слично као и „социјална држава“ односно „држава благостања“ која им је била друштвено-онтолошки супстрат, искрено говорећи, данас звуче скоро безнадежно „па се“ сред суморног интелектуалног и друштвеног окружења, делујући попут неке врсте археолошких „артефаката“ (да не кажемо баш „рушевина“), што фигурирају као споменици једне „боље прошлости“ и потенцијално – у међувремену негде промашене и загубљене – боље будућности.  Док са савременошћу тј. данашњим историјским и политичким тренутком, нажалост и на општу штету, не кореспондирају баш никако.

Што, разуме се, барем од суботе 14. марта 2026. више ниије Хабермасов проблем, а још мање грешка. Са Јиргеном Хабермасом је отишао можда последњи „Велики Европљанин“. Али свакако последњи велики филозоф и интелектуалац двадесетог века. 

(филозоф и аутор књиге Хабермасова одбрана модерне)

Пристигли коментари (1)
Пошаљите коментар

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће зграда Генералштаба бити срушена и на њеном месту саграђен хотел?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер