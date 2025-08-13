|Куда иде Србија
|
Судбина др Јована Рашковића и узроци наших пораза
|среда, 13. август 2025.
|
После стравичног пораза у Великом рату 1918, један савестан аустроугарски генерал написао је књигу прожету патриотским болом. Дакле, без примеса аутошовинизма, али уз оштру и здраву критику појава које су довеле до слома његове отаџбине.
Радило се о Алфреду Краусу, Аустријанцу, некадашњем команданту дивизије, па корпуса војске црно-жуте монархије, који је одмах после рата 1920. објавио дело "Узроци нашег пораза". Књига (иначе жестоко критикована на немачком говорном подручју) је најпре 1938, а онда у поновљеном издању и пре коју годину, преведена и објављена и на српском језику, пре свега јер је Краус, ратујући и на српском фронту, оставио једну верну слику српске војске, за њега респектабилног непријатеља.
Али оно што је посебно битно за ову књигу јесу и Краусови закључци, заправо способност да се за пораз потраже узроци и на страни својих. Генерал Краус је ту био изричит, па је закључио да "Централне силе нису подлегле због надмоћнијег вођења Антантиних армија, већ због тешких грешака сопственог војничког вођења које је, упркос многим сјајним успесима, промашило најчешће у основним одлукама".
И наставио у истом духу: "Ако немачки народ жели да се опет усправи, ако мисли да стресе јарам и постигне своју стару величину, онда треба да се побрине да уклони ''витезове на левици'', тј. вође који воде у ропство." Тако је Краус успео да се као неспорни патриота нађе у борби на два фронта: с једне стране је оштро критиковао Вајмарску републику и нарастајућу немачку социјалдемократију, а с друге указивао на проблем некритичког национализма "јер смо били навикли да све што долази од круне примамо без расуђивања за најбоље и као милост".
Тридесет година после "Олује" и слојевите српске 1995. године, чини се да је једна оваква анализа потребна и нама. Да бисмо се приближили истини о унутрашњим проблемима и узроцима нашег пораза из 1995, који из много разлога до данас нисмо ни означили као такав. А ако то није пораз, онда може да буде само оно што је супротно од пораза, и онда кажњених нема, већ напротив сви одговорни могу да убирају само ловорике победе…
Кључно питање у самоспознаји гласи: да ли је у рату у Хрватској и могло да се заврши другачије? С обзиром на то да имамо у виду процесе дугог трајања на овим просторима, и да су хрватске елите 1990-их, идентификоване са историјском улогом чувара Запада и предстражом Ватикана, само остале верне циљевима из 1914. и 1941. године. Наравно, уз свесрдну подршку и охрабрење својих историјских савезника, да једном заврше са Србима, да им "задају ударац од којег се никад неће опоравити", како је то пред офанзиву на Републику Српску Крајину говорио Фрањо Туђман.
С друге стране, узимање у обзир мировног плана З-4, који је одбацило српско руководство пред крај рата, наводи нас и на другачије закључке. Могло је да буде другачије и "Олуја" је могла да се избегне. Тај план делује посебно разумно из данашње перспективе, јер је ипак замена "нечег" за "ништа", али у тренутку његовог стављања на сто крајишким вођама, он се чинио као "нешто" уместо "све". Јер, рецимо, по овом плану (уистину, нацрту) српски народ до тада суверен на својој територији требало је да део својих стратешки најважнијих области преда Хрватској и самопретвори себе у две одвојене енклаве, на Банији и у Лици с делићем Далмације...
Међутим, када говоримо о томе да је сценарио, а тиме и исход рата извесно могао да изгледа другачије, мислимо на нешто сасвим друго. Пораз из 1995. заправо је почео једним поразом из 1991. године. И ту долазимо до приче о једном од најобразованијих, најродољубивијих и најмудријих српских политичара с конца 20. века. Био је то "ћаћа од Крајине", како је у народу прозван др Јован Рашковић.
Рашковић је до 1980-их година имао беспрекорну каријеру: психијатра који је још са тридесет година постао директор опште болнице у Шибенику, потом признатог научника и гостујућег професора на више универзитету и земљи иностранству, аутора великог броја стручних радова. До 1985, када га је кадровска комисија Медицинског факултета у Загребу одбила због "морално-политичке неподобности". Корен овог пута није био национални него идеолошки: спочитаван му је антикомунизам и дружење са већим бројем београдских дисидената. Од тада, свака година у животу др Рашковића постала је грудва која се ваља низ брег и из дана у дан постаје све већа.
Споменик др Јовану Рашковићу у порти храма Светог пророка Илије у Марићкој
И не само година, већ најпре сваки месец, па онда сваки дан. Из свих њих је кључала историја. Учествује и иницира обнављање српских културно-просветних друштава у Хрватској. У јулу 1989. као "непоћудан" је онемогућен да говори на великом скупу на Далматинском Косову, да би убрзо хрватска полиција почела да му претреса стан и ординацију, врши различите притиске на њега и његову породицу. Али Јово Рашковић није устукнуо – напротив у јануару 1990. он председава скупом у Доњем Лапцу где се договара организовање прве српске странке у Хрватској. Ова историјска одлука садржала је још један важан додатак: да ће будућа партија бити повезана са неком од већ постојећих политичких организација, у Београду.
Ту Рашковић, из перспективе режима у Београду, чини кључну грешку, јер за своје и деловање крајишких Срба не тражи благослов Слободана Милошевића и ДБ-а, већ се повезује са опозиционим грађанским структурама. Притом, он није постао шеф огранка Демократске странке у Книну, већ се као њен партнер са сарадницима одлучио на формирање Српске демократске странке. Као главне програмске принципе изнели су: југословенство, демократију и (српски) народни суверенитет.
Тиме се српски крајишки лидер појавио као опасност и Загребу и Београду. Али је у својим опредељењима остао стамен и храбар. Од фебруара 1990, када је основана СДС а Рашковић постао њен лидер, почела је да се пише нова историја…
Обнова политичког живота Срба у Хрватској, са искуством геноцида у Другом светском рату и претње његовог понављања са ревитализацијом усташтва, а поред тога и националног буђења након вишедеценијске комунистичке репресије, започињала је драматично. Као да је уснуло робље показало да је живо, уз свог дуго чеканог вожда који је започео борбу за аутономију. Политички скупови, у халама или под ведрим небом, претварали би се у праве народне саборе, а ови у манифестације народне револуције. На једном од таквих скупова, у Славонији, Јован Рашковић је егзалтираним тоном казао: "Ја нећу да будем ваш вођа, него слуга, слуга само српскоме народу!" Било је то довољно да по овом мотиву буде испевана народна песма, а да Рашковић буде прозван не оцем нације, већ "ћаћом од Крајине".
Ипак, на изборима за хрватски сабор одржаним 1990. показало се да је одоцнело формирање СДС-а имало кобне последице; изабрано је свега пет Рашковићевих кандидата, док се чак 24 српских представника – посланика нашло на листи Рачанове СДП-СКХ. Наводна југословенска платформа, установљена на братству српског и хрватског народа, показала се ускоро као кукавичје јаје за Србе у Хрватској. Но "ћаћа" није био поколебан, и наставио је политичку борбу као једини аутентични лидер Срба у Крајини. Пред Туђманом је наступао храбро и у исто време одмерено, што је била посебна уметност у периоду када је већ започела антисрпска хистерија и сукоби широм земље.
Рашковић у Шибенику, 1989. године
После "случаја Млинар" прекида односе са хрватским сабором, а пошто касније покушава да у циљу попуштања тензија опет разговара са Туђманом, постаје жртва медијске манипулације (тајно снимљени, монтирани и објављени делови разговора).
Кроз који месец, Рашковић ће бити нападнут и од "својих", пре свега због свог виђења српско-хрватских односа и невољности да се у потпуности препусти утицају Милошевића. Још одјекују његове речи, праћене звиждуцима, изговорене на Ђурђевдан 1990. пред зградом Книнског корпуса ЈНА: "Ја вас нећу водити у рат, ја вас могу водити у мир, ако хоћете рат нека вас води неко други."
Кампања која је против њега уследила довела је до познатог епилога, где је у београдско-загребачкој копродукцији, на самом прагу рата, сувишни доктор – летописац "Луде земље" практично протеран из Книна. Никада у српској модерној историји један вожд није добио свог тако недостојног наследника, као што га је имао Рашковић.
А "ћаћа" је наставио свој живот у Београду, као избеглица. У јулу 1991. преминуо је у Београду, прерано, у 62. години живота. Добро је приметио српски писац, да је срце Јована Рашковића – ког је карактерисао као човека који је у српску политику унео неподношљиву количину поштења и реализма – само стало у Београду, а да је пре тога било изрешетано на положајима широм Крајине. Други ће га надопунити да је доктор једноставно "пресвиснуо" од болних рана свог рода. "Све је жртвовао и све изгубио", рећи ће Момо Капор. Поредећи га са Светозаром Милетићем, Танасије Младеновић ће га описивати бираним речима и закључити да је био "адамско колено"…
Кад пишемо о "узроцима наших пораза" из 1995, поред анализирања утицаја Ватикана и Вашингтона, Беча и Берлина, Загреба и Сарајева, незаобилазан је и поглед у огледало. А у њему – разматрање судбине др Јована Рашковића. Можда и понајбољег, али никад оствареног политичара ког смо имали на почетку 1990-их година.
Тридесет година касније, док се као насушна потреба поново пројављује помирење демократског и националног, можда нас она нечему и поучи.