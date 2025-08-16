ХРОНИКА:
МИОДРАГ ГАВРИЛОВИЋ (ДС): ПРЕТУЧЕНИ ШЕСНАЕСТОГОДИШЊАК ИЗ ВАЉЕВА У ВЕОМА ТЕШКОМ СТАЊУ
ФРАНС ПРЕС: НОВИ СУКОБИ ИЗМЕЂУ ПРИСТАЛИЦA АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА И ДЕМОНСТРАНАТА У БЕОГРАДУ, СУЗАВАЦ И ШОК БОМБЕ УПОТРЕБЉЕНИ СУ ПРОТИВ ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ПРОТИВЕ ВЛАСТИМА
„МОНД“: СРПСКА ВЛАСТ ПОСЛАЛА ХУЛИГАНЕ НА УЛИЦЕ ДА СЕ ОБРАЧУНАЈУ СА ОНИМА КОЈИ НИСУ ПРИСТАЛИЦЕ РЕЖИМА, КАКО БИ СЕ ЗАУСТАВИО ПРОТЕСТ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
СТУДЕНТИ У БЛОКАДИ ОБЈАВИЛИ СУ СПИСАК МЕСТА И САТНИЦУ ПРОТЕСТА ЗА ВЕЧЕРАС ПОД СЛОГАНОМ „СРБИЈА СЕ УМИРИТИ НЕ МОЖЕ“
ДУШАН НИКЕЗИЋ: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ПОТВРДИЛА ДА НИСУ САМО НАПУКЛИ СТУБОВИ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР У ПРОКОПУ, ВЕЋ ДА СЕ И ПЛОЧА „КРЕЋЕ“
ПРЕДСТАВНИЦИ ЕУ И ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ: ПОЗДРАВЉАМО ТРАМПОВЕ НАПОРЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ МИР. УКРАЈИНА САМА ТРЕБА ДА ОДЛУЧИ У ВЕЗИ СА УСТУПАЊЕМ ТЕРИТОРИЈА
ДОНАЛД ТРАМП: АКО СВЕ БУДЕ У РЕДУ СА ЗЕЛЕНСКИМ, САСТАЋУ СЕ ПОНОВО СА ПУТИНОМ
ВИКТОР ОРБАН: СВЕТ ЈЕ НАКОН САСТАНКА ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ДОНАЛДА ТРАМПА ПОСТАО БЕЗБЕДНИЈЕ МЕСТО
ДОНАЛД ТРАМП: ПУТИН ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ СПОРАЗУМ О УКРАЈИНИ, ТО ЈЕ ПРОБЛЕМ КОЈИ НИКАДА НИЈЕ ТРЕБАЛО ДА СЕ ДЕСИ. ПРИЛИЧНО СМО БЛИЗУ ДОГОВОРА
ВЛАДИМИР ПУТИН: ДО СУКОБА У УКРАЈИНИ НЕ БИ ДОШЛО ДА ЈЕ ТРАМП БИО ПРЕДСЕДНИК САД
АП: СУКОБИ ДЕМОНСТРАНАТА СА ЛОЈАЛИСТИМА АУТОКРАТСКОГ ПРЕДСЕДНИКА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА И ПОЛИЦИЈОМ НА УЛИЦАМА СРБИЈЕ
БОШКО ЈАКШИЋ: ЕУ НЕЋЕ РЕАГОВАТИ НА ПРЕКОМЕРНУ УПОТРЕБУ СИЛЕ ОД СТРАНЕ ВЛАСТИ ПРЕМА ГРАЂАНИМА И СТУДЕНТИМА ЈЕР СЕ ВОДЕЋЕ ЗЕМЉЕ УНИЈЕ НАМИРУЈУ С РЕЖИМОМ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА КРОЗ ЛИТИЈУМ И „РАФАЛЕ“
субота, 16. август 2025.
﻿ Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Почетна страна > Рубрике > Коментар дана > Србија се умирит не може
Коментар дана

Србија се умирит не може

PDF Штампа Ел. пошта
"Отаџбина"   
субота, 16. август 2025.

Последњи догађаји у Србији када режим Александра Вучића користи хулигане, батинаше боље рећи јунгер-бригаде ради голог опстанка на власти само показују да је власт спремна по цену најгорег крвипролића да примени силу да би и даље владала.

Али оно што је још бизарније да те паравојне, парамилитарне организације себе представљају као родољубиве, као патриотеске називајући друге да су усташе, да су продали Косово и Метохију витлајући националним заставама. А управо последњи који имају право да говоре о патриотизму, о родољубљу су присталице Српске напредне странке који су мирно, благонаклоно посматрали издају Косова и Метохије у режији Александра Вучића свих ових 14 година. Нису грађани Врбаса потписали издајнички Бриселски споразум, нити су грађани Бачке Паланке прихватили Вашингтонски споразум који је супротан важећем Уставу Републике Србије. Најмање су грађани Новог Сада криви што је председник Србије прихватио Француско-немачки план у коме дословце стоји да Србија прихвата независност, целовитост и територијални интегритет самопроглашне републике Косово. Нажалост, најмање су криви Словаци из Бачког Петровца што је Александар Вучић у Охриду прихватио да Француско-немачки план спроведе у дело што он на делу и остварује.

Управо се Александар Вучић руга и подсмева косовској епопеји, хвали јунаштво цара Мурата а презире жртву цара Лазара. Са чим Алексанадр Вучић и његове присталице сутра да изађу пред Милоша Обилића и како ће да објасне косовску издају мајци Југовића. Зато бусање у патриотске груди, истицање националних застава, графити у смислу „кад се војска на Косово врати“ су само политичко лицемерје Александра Вучића и Ивице Дачића. Њихов долазак на власт заједно са Томиславом Николићем је апсолутно свестан њихов договор са земљама Запада по систему – ви нас на власт а ми вама територију. И колико год да је 1999. године бомбардовање Србије било ужасно, егзодус Срба катастрофалан институције српске државе су и даље биле присутне у јужној српској покрајини. А онда су Ивица Дачић, Александар Вучић демонтирали државу Србију на Косову и Метохији и сепаратистима у Приштини Бриселским споразумом предали све, и судство, и полицију, и телекомуникације, и енергетику... Историја им то никада неће опросити.

Ових дана сами признају да су их преварили. Лажу као и за све остало. Ако су их преварили зашто онда све те антиуставне и антисрпске споразуме не пониште? То не раде јер су зарад власти свесно ушли у издају на рачун територије, народа и државе. Уосталом, шта рећи када је председник Србије један од најзаслужнијих за стварање војске Косова јер је са својом „Српском листом“ у сепаратистичкој скупштини обезбедио кворум да се донесе одлука о формирању безбедоносних снага Косова. Остаће уписано у анале да врховни командант војске Србије на територији Србије формира непријатељску војску која треба да освоји Србију. Сличног примера нема нигде у свету.

Нажалост, најмање су криви Словаци из Бачког Петровца што је Александар Вучић у Охриду прихватио да Француско-немачки план спроведе у дело што он на делу и остварује

И уместо да потону у земљу од стида и срама због најтеже и највеће издаје у историји Србије присталице СНС друге називају усташама и издајницима и то управо они који су се одрекли 17% државне територије Србије. Председник Србије опет лаже када каже да је то 14%, ваљда да би количину издаје макар мало смањио.

Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ у потпуности подржава студентски бунт или тзв. блокадере како их назива Александар Вучић. Управо су они на Видовданском митингу ове године у Београду својим наступима и говорима показали и објаснили Александру Вучићу и његовим присталицама шта је патриотизам. Председник Србије још није свестан а на жалост нема ко ни да му каже да се народ Србије побунио и да нема назад. Она крилатица из Првог српског устанка може да се примени и на садашње време. Време у коме Александар Вучић подсећа на Кулин-капетана чијој жени гавран поручује „Рани сина пак шаљи на војску, Србија се умирит не може“.

Косовска Митровица

14.08.2025. године
 
Пристигли коментари (6)
Пошаљите коментар

Од истог аутора

Остали чланци у рубрици

Анкета

Да ли мислите да ће у 2025. години бити одржани ванредни парламентарни избори?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер