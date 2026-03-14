ХРОНИКА:
АМБАСАДА САД У ПРИШТИНИ: САД ПОЗДРАВЉАЈУ ВЕСТ О ПОСТИГНУТОМ СПОРАЗУМУ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О СТРАНЦИМА НА КОСОВУ. СВЕ ПРОМЕНЕ КОЈЕ УТИЧУ НА СРПСКУ ЗАЈЕДНИЦУ МОРАЈУ СЕ СПРОВЕСТИ У КОНСУЛТАЦИЈАМА СА ЊОМ
АНА БРНАБИЋ И НЕНАД ВУЈИЋ СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ВЕНЕЦИЈАНСКЕ КОМИСИЈЕ О УСВОЈЕНОМ СЕТУ ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА
ДАНАС: ЗА ШЕСТ НАЈВЕЋИХ БАНАКА У СРБИЈИ 2025. БИЛА БЕРИЋЕТНИЈА НЕГО ПРЕТХОДНА, ИАКО СУ У 2024. ОСТВАРИЛЕ ИСТОРИЈСКИ НАЈВЕЋЕ ПРОФИТЕ – 2025. ЗАРАДИЛЕ 1,19 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА
ДМИТРИЈ ПЕСКОВ: КУБА СЕ СУОЧАВА СА ОЗБИЉНИМ ЕКОНОМСКИМ ПОТЕШКОЋАМА ЗБОГ САНКЦИЈА, МОСКВА ЈЕ СПРЕМНА ДА ЈОЈ ПОМОГНЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЛИН: ГРАЂАНИ НИСУ ГЛАСАЛИ ДА ИМ СУДБИНУ ОДРЕЂУЈЕ ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА
БРАТИСЛАВ ГАШИЋ: СРБИЈА СЕ НАОРУЖАВА, АЛИ НИКОМ НЕ ПРЕТИ, НЕМА ОПАСНОСТИ ЗА КОМШИЈЕ
ДОНАЛД ТРАМП: ДА НИСМО ЗАПОЧЕЛИ ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРОТИВ ИРАНА, ИЗБИО БИ НУКЛЕАРНИ РАТ КОЈИ БИ ЕСКАЛИРАО У ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ. ОНО ШТО СМО УРАДИЛИ БИЛО ЈЕ У ИНТЕРЕСУ ЦЕЛОГ СВЕТА
ИЗРАЕЛ КАЦ: У ВАЗДУШНОМ НАПАДУ УБИЈЕН СЕКРЕТАР ВРХОВНОГ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ ИРАНА АЛИ ЛАРИЏАНИ. ИРАНСКИ МЕДИЈИ ДЕМАНТУЈУ
СРЦЕ: КОРДОНИ ПОЛИЦИЈЕ И КРИМИНАЛЦИ У ПРАТЊИ НИСУ СИМБОЛИ ПОДРШКЕ, ВЕЋ СТРАХА ОД НАРОДА
НОВА ЕКОНОМИЈА: ВУЧИЋЕВА ОБЕЋАЊА О ПРОСЕЧНОЈ ПЛАТИ СЕ "СРОЗАЛА" СА 1.400 У 2027. ГОДИНИ, НА 1.320 У 2030.
АМЕРИЧКА ЦЕНТРАЛНА КОМАНДА: ОД ПОЧЕТКА РАТА СА ИРАНОМ ПОГИНУЛО 13 ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ САД, А 200 ЈЕ РАЊЕНО, ОД КОЈИХ 10 ТЕШКО
КАБУЛ: НАЈМАЊЕ 400 ЉУДИ УБИЈЕНО, А 250 РАЊЕНО У ВАЗДУШНОМ НАПАДУ ПАКИСТАНСКИХ СНАГА НА БОЛНИЦУ. ПАКИСТАН: НАПАД НА ВОЈНЕ МЕТЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ ЗА ПОДРШКУ ТЕРОРИСТИМА
уторак, 17. март 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Коментар дана

Досадашњи Трампови подвизи већ су га квалификовали за најгорег америчког председника у историји

Предраг Ј. Марковић   
субота, 14. март 2026.

Досадашња владавина Доналда Трампа већ је дала довољно материјала да покушамо проценити по чему је он јединствен у историји америчких председника. То посебно важи за прву годину његовог другог мандата.

Рецимо, он је једини председник после Другог светског рата који није имао никакву државну службу. Сви други су били потпредседници, гувернери, сенатори, конгресмени, генерали. Његови обожаваоци би рекли да је то добро, јер га није покварила „мочвара“, како они зову бирократску средину у Вашингтону. Ипак, он није имао никакво искуство с доношењем закона или спољном политиком, што ових дана тако долази до изражаја.

Друго, он је једини председник који је потпуно равнодушан према стручности својих сарадника, па знању и искуству уопште. Тако је Хегсет, телевизијски водитељ и коментатор дошао на чело најмоћније војске на свету. Сви амерички председници досад, као и скоро сви светски државници, тврдили су да су одлуке доносили на основу великог промишљања, вођени неком идеологијом или доследном визијом света. Трамп је сам рекао да одлуке доноси „инстинктивно“, „из утробе“. Неки мисле да је МАГА идеологија, али он често доноси одлуке сасвим противречне духу обећања помоћу којих је дошао на власт. На пример, да неће покретати нове ратове. Уосталом, он доноси различите одлуке од доручка до ручка. Напад на Иран је оправдавао међусобно потпуно супротстављеним разлозима.

Трамп је заправо прави вођа постистинитог света у коме истина ни нема неку вредност. То илуструје чињеница да није уложио нимало труда у образлагање напада на Иран

Није довољно рећи да Трамп много лаже. По озбиљним истраживањима, Трамп је у првом мандату изговорио преко 30.000 лажи. То је скоро једна лаж на сваки сат током 24 часа. Кад је рекао да су школу за девојчице погодили Иранци, чак је и не баш истинољубиви Хегсет морао да се огради. Трамп је заправо прави вођа постистинитог света у коме истина ни нема неку вредност. То илуструје чињеница да није уложио нимало труда у образлагање напада на Иран. Американци су кретали у инвазију на Ирак 2003. године, на основу лажи да Садам Хусеин поседује оружје за масовно уништавање (МАД). Иако су лагали, највиши достојанственици САД су уложили огромне напоре да убеде цео свет како је њихова лаж истина. Помагао им је и Тони Блер. Скоро четврт века касније, Трамп не само да креће у рат без најаве (што може бити и тактичка варка) него и без било каквих озбиљних оправдања.

Ни то није најгоре. Лажи би могле да се оправдају да иза њих стоји неки скривени план. Кога нема ни на једном пољу америчке политике. Најбољи пример за недостатак плана су царине. Доналд Трамп је увео огромне царине многим земљама, укључујући и најближе савезнике. Громогласно је најављивао да ће се индустрија вратити у САД. За њега није било важно што је та одлука била противуставна. Прва последица његовог муњевитог царинског рата је децембарско повећање робног дефицита у америчкој трговини са светом. Значи САД су крајем прошле године много више увозиле него извозиле, упркос царинама.

Досадашњи Трампови подвизи већ су га квалификовали за најгорег америчког председника у историји. Али има времена да повећа и потврди то своје првенство.

(Курир)
 
