БЕЛА КУЋА: ТРАМП И САВЕТНИЦИ РАЗГОВАРАЈУ О ГРЕНЛАНДУ, КОРИШЋЕЊЕ АМЕРИЧКЕ ВОЈСКЕ УВЕК ЈЕ ОПЦИЈА НА РАСПОЛАГАЊУ
ВЛАДИМИР ПУТИН ЧЕСТИТАО БОЖИЋ И ПРИСУСТВОВАО ЛИТУРГИЈИ СА ВОЈНИЦИМА И ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА: СА ДУБОКИМ ЗАДОВОЉСТВОМ ПРИМЕЋУЈЕМ ОГРОМАН ДОПРИНОС РПЦ ЈЕДИНСТВУ ДРУШТВА, ОЧУВАЊУ НАШЕГ БОГАТОГ НАСЛЕЂА И ПАТРИОТСКОМ ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ
КИМ: „КОСОВСКА ПОЛИЦИЈА“ ЗАБРАНИЛА ПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНТА СА НАТПИСОМ „МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ“ У ЦЕНТРУ СЕВЕРНОГ ДЕЛА КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ
ИСПРЕД ХРАМА СВЕТОГ САВЕ У БЕОГРАДУ НА БАДЊЕ ВЕЧЕ ТРАДИЦИОНАЛНО ЗАПАЉЕН БАДЊАК У ПРИСУСТВУ ВЕЛИКОГ БРОЈА ВЕРНИКА
ПРОФЕСОР МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МИЛОШ БАЊАЦ: МОЛ-У СЕ НА ТАЦНИ ПРУЖА ЦЕЛО ТРЖИШТЕ СРБИЈЕ, ОКО ЦЕНЕ НИС-А ЋЕ СЕ ЛОМИТИ КОПЉА. ШТА ЈЕ ТО МАЂАРСКА ПОНУДИЛА БОЉЕ У ОДНОСУ НА СРБИЈУ, ЗА САДА ЋЕ ОСТАТИ ТАЈНА
ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ: БОГ ЈЕ УВЕК НА НАШОЈ СТРАНИ. МОЛИМ СЕ БОГУ, ПРЕ СВЕГА, ЗА МИР НА КИМ И ДА ТАМО ЉУДИ РАЗУМЕЈУ ДА НИКО НИЈЕ ВИШАК, ДА ИМА МЕСТА ЗА СВЕ
АЛЕКСЕЈ ПУШКОВ: ЕВРОПА ЋЕ УБРАТИ ПЛОДОВЕ СОПСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ – КИМ, ЛИБИЈА, ИРАК, УКРАЈИНА. ПИТАЊЕ ГРЕНЛАНДА ЗАВИСИ ИСКЉУЧИВО ОД ОДЛУЧНОСТИ ТРАМПА, А НЕ ДАНСКЕ
СРЦЕ: МОЛ НИЈЕ ДОБРОДОШАО ПАРТНЕР ЗА ВЕЋИНСКИ ПАКЕТ ВЛАСНИШТВА У НИС
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ (НДСС): ВУЧИЋ ЈЕ ШИБИЦАР И ПРЕВАРАНТ КОМЕ ЈЕ ИСТЕКАО РОК УПОТРЕБЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: У ВРЕМЕНУ ГЛОБАЛНИХ ПРОМЕНА, НЕИЗВЕСНОСТИ И ПОДЕЛА, ВАЖНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ ОНИХ ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ДРУШТВО ДРЖЕ НА ОКУПУ
ПАТРИЈАРХ КИРИЛ У БОЖИЋНОЈ ПОСЛАНИЦИ: САМО У ИСУСУ ХРИСТУ НАЛАЗИ СЕ ЈЕДИНСТВО СА БОГОМ И ПРАВИ СМИСАО ЉУДСКОГ ЖИВОТА, ПРИЗВАНОГ ОД СТВАРАЊА СВЕТА ДО ВЕЧНОСТИ
ПРЕМИЈЕР ГРЕНЛАНДА ТРАМПУ: ДОСТА СА ИНСИНУАЦИЈАМА И ФАНТАЗИЈАМА О АНЕКСИЈИ ОСТРВА
уторак, 06. јануар 2026.
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Коментар дана
Коментар дана

Венецуела данас није изузетак. Она је правило

Александар Милачић   
уторак, 06. јануар 2026.

Нова 2026. донела је експресни повратак света у феудализам. Без маски. Без увијања. Без стида.

Амерички председник Доналд Трамп послао је војску у Венецуелу, ухапсио њеног председника Николаса Мадура и самог себе прогласио „управитељем“ државе — док се не спроведе „разборита транзиција“. Узгред је најавио и заплену огромних нафтних резерви те земље.

Да будемо искрени: да ли смо икада из феудализма заиста и изашли? Или је сила само променила речник, а пљачка добила боље односе с јавношћу, како би преживела векове?

Свет данас „реагује“. Неко осуђује, неко аплаудира. Јер, како кажу, Мадуро „није био легитиман председник“. Покрао је изборе. Нема право да води земљу. Исто је било, колико памтимо, и када је Бајден победио Трампа — али тада нико није доводио у питање легитимитет. Тада су „грађани Америке одлучили“.

Многи су данас згрожени. Запрепашћени. „Нисмо ово очекивали.“

Заиста?

Панама. Иран. Либија. Авганистан. У срцу Европе — Југославија. И није крај списка. Само нема толико простора за набрајање…

Венецуела данас није изузетак. Она је правило.

Некада су се смејали Угу Чавезу када је говорио о америчкој претњи. Називали су га теоретичарем завере, карикатуром… Питали су га: „Па зашто би то Америка напала Венецуелу?”

„Због наших нафтних резерви које су највеће на свету”, био је прост одговор.

А онда је уз подсмехе уследило питање: „А да нисте параноични када је Америка у питању?“

„Не, наравно да нисам. Само реално говорим. То исто можете да ‘питате’ Хакоба Арбенза, председника Гватемале, који је само желео да спроведе аграрну реформу — САД су извеле инвазију и свргле га с власти. Можете питати исто и Жоа Гулерта, бразилског председника ког су САД такође свргле. Можете питати и Салвадора Аљендеа, чилеанског мученичког председника. Можете питати и Хуана Боша, председника Доминиканске Републике. Такође, можете питати и мог генерала Омара Тарихоса, којег је ЦИА убила, а и многе друге. То није параноја. То је истина“, закључио је Чавез.

Порука је била кристално јасна: Питајте мртве.

Доказа има мали милион. Само је мртвих још више. Под америчким бомбама, „хуманитарним интервенцијама“, „акцијама спасавања“ и „помоћи народима“ да им на власт дођу они који нису злочинци, нарко-дилери, диктатори. Али јесу подобни. Америци, разуме се.

Данас више нема ни магле ни изговора. Није проблем у Трампу. Ни у Бајдену. Ни у Клинтону. Проблем је у систему који је сам себе прогласио судијом, и поротом и џелатом.

Ово није политика. Ово је диктатура силе. Гола. Отворена. Самоуверена.

Документи постоје. Прогнани и отети постоје. Мртви постоје. Истина постоји. Само храбрости недостаје — да јој погледамо у очи.

А кад је већ тако, лако је закључити да ови који аплаудирају данас на оваква дешавања не раде то из незнања, већ као саучесници!

(Спутњик)
 
Пристигли коментари (6)
