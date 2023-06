Храбри украјински војници ризикују своје животе да би бранили своју нацију и своје породице од руске агресије. Постоји само један проблем - чини се да се многи од оних који се боре за данашњу Украјину боре и за украјинску прошлост, која је срамна. Већина Американаца и Европљана поздравља херојску украјинску војску и нада се њеној победи над руским агресором. Али ови исти људи би можда били мање бучни када би видели колико ових украјинских и савезничких „хероја“ носи симболе који су недвосмислено повезани са Хитлеровом нацистичком Немачком. Међу симболима које користе ове неонацистичке групе је „тотенкопф“, мртвачка глава коју су носили чувари логора за истребљење и други који су починили Холокауст. Они такође носе симбол „црног сунца“, који је уско повезан са Хајнрихом Химлером, озлоглашеним шефом нацистичких јуришних трупа Неке од најновијих ратних битака одиграле су се унутар саме Русије, а погранични град Белгород је био на удару групе добровољаца који само дискредитују владу украјинског председника Володимира Зеленског. Руским добровољачким корпусом командује Денис Капустин, који отворено заступа Хитлерове ставове и прети да ће проширити рат који би могао захватити већи део остатка Европе. (Капустин је руски ултрадесничар који се бори на страни Украјине – прим.прев.) Али таква идеологија и симболика нису ограничени на украјинске савезнике - могу се наћи на многим местима на украјинским странама фронта. Група под називом Бригада Азов храбро се борила да одбрани источну Украјину, задржавајући се у мариупољској железари Азовстаљ недељама након што су други изгубили наду. Нажалост, та иста Азовска бригада се поносно хвалила својом неонацистичком идеологијом и носила своју верзију кукастог крста, све док им то више није било згодно. Ипак, јединица је „интегрисана у украјинску војску“ и постала је њена важна компонента. Међу симболима које користе ове неонацистичке групе је „тотенкопф“, мртвачка глава коју су носили чувари логора за истребљење и други који су починили Холокауст. Они такође носе симбол „црног сунца“, који је уско повезан са Хајнрихом Химлером, озлоглашеним шефом нацистичких јуришних трупа. Ови симболи нису повезани само са нацизмом и антисемитизмом, већ и са белим супрематизмом и анти-геј групама. Али нема изговора или оправдања што садашње украјинско руководство толерише величање нациста и широко распрострањену и отворену употребу нацистичких симбола од стране својих војника Њујорк тајмс је описао однос између Украјине и нацистичких симбола као „компликован“. Ако је то замишљено као оправдање- оно пркоси историји. Иако су немачки војници убили много Украјинаца, превише њих се придружило немачкој војсци у њеном геноцидном програму. СС је организовао подгрупу у Украјини под називом 14. СС-добровољачка дивизија „Галиција“. Многи украјински нацисти су се добровољно пријавили да постану чувари логора смрти у Пољској, а многи су били саучесници у масакру Јевреја у Баби Јару. Знатан број Украјинаца подржавао је нацистичку инвазију на њихову земљу и одобравао ју је као ослобађање од угњетавања Совјетског Савеза. То је било тада! Али нема изговора или оправдања што садашње украјинско руководство толерише величање нациста и широко распрострањену и отворену употребу нацистичких симбола од стране својих војника. Историјски гледано, Украјина је била једна од најантисемитскијих земаља на свету. Чак и пре нацистичке инвазије, Украјинци су вршили погроме и масовна убиства Јевреја. Један од најгорих злочинаца био је Богдан Хмељницки који је пре неколико стотина година убио десетине хиљада јеврејских жена, беба и мушкараца у уводу у Холокауст - у име украјинског национализма. Данас статуа овог антисемитског масовног убице поносно стоји у центру Кијева и његова слика краси актуелну украјинску валуту. Дакле, питање није сложено. Још увек има превише украјинских антисемита и неонациста. To представља проблем не само за садашњи рат са Русијом, већ и за његове последице. Ако украјинска војска порази Русију, многи од ових нациста добиће статус хероја. Неки ће готово сигурно бити изабрани на положаје који доносе моћ и ауторитет. Ако Украјина изгуби рат, неонацисти ће сигурно окривити Јевреје и председника Укрјине зато што је Јевреј. Као што је то често случај када се екстремизам толерише - за Јевреје не постоји добитничка комбинација. Њујорк тајмс истиче да и неки руски војници носе нацистичке симболе, као да то оправдава понашање неонациста који су на страни „добра“. То само показује да је антијеврејски расизам (бољи термин од антисемитизма) распрострањен и на екстремној десници и на екстремној левици, међу ултранационалистима и антинационалистима и на обе стране украјинско-руског рата. Које год друге разлике да постоје, једина константа током последњег миленијума била је „кривити Јевреје“. Осуда војних јединица које би хтеле да претворе Украјину у нацистичку државу не подржава руски наратив. Таква осуда само саопштава болну истину о садашњости, прошлости и вероватној будућности Њујорк тајмс пише да су чак и неке јеврејске организације спремне да прогледају кроз прсте Украјини због толерисања неонациста, јер не желе да их неко окриви како подржавају наратив руског председника Владимира Путина о Украјини као нацистичкој држави. Украјина није нацистичка држава - то је држава која је изабрала Јеврејина за председника, али упоредо толерише нацизам у својој војсци. Они који одбијају да осуде такву неподношљиву толеранцију само је охрабрују својим ћутањем. Осуда војних јединица које би хтеле да претворе Украјину у нацистичку државу не подржава руски наратив. Таква осуда само саопштава болну истину о садашњости, прошлости и вероватној будућности. Аутор је професор емеритус Правног факултета универзитета Харвард. Why Have So Many Neo-Nazis Rallied to Ukraine’s Cause? By Alan Dershowitz 6 June 2023 https://www.other-news.info/why-have-so-many-neo-nazis-rallied-to-ukraines-cause/ Са енглеског за НСПМ превео Мирослав Самарџић