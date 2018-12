Након три седмице путовања, хиљаде централноамеричких миграната стигли су у Мексико Сити, где је локална власт претворила један спортски комплекс у огроман избеглички камп. Влада Мексика је потврдила, да је већ око пет хиљада миграната прешло земљу, и да је њих 2973 поднело захтев за азил. За то време одржавају се избори у Сједињеним Државама који представљају значајан тест за председника Доналда Трампа. Многи се у Сједињеним Државама питају да ли је овај феномен миграција 100% спонтан. Свакако, мигранти беже из земаља, попут Хондураса, у којем су насиље и репресија доживели врхунац последњих година, нарочито након војног удара 2009. године, којег је подржала администрација Обаме (и Трампова потврдила). И ово представља једну чињеницу за коју одговорност сносе и Сједињене Државе, односно њихова спољна политика, и око које би требало озбиљно да се преиспитају. Ипак, исто толико је вероватно да је миграција према јужној граници Сједињених Држава делом охрабривана, финансирана и форсирана од стране оних којемо можемо прикладно да дефинишемо као агенте провокаторе (agents provocateurs) – невладине и непрофитне организације. Како објашњава Кели Гринхил (Kelly M. Greenhill), истраживач политике и међународних односа на Тафтс универзитету (Tufts University) у својој књизи Оружје масовне миграције – насилно исељавање, принуда и спољна политика (Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy), „агенти провокатори могу да измењују претње, и претворе миграције ограничених димензија у кризе широких размера, вршећи притисак или рекламирајући ванредно стање. Могу чак да охрабре мигрантске токове како би подстакли промене режима“. Улога „Народа без граница“ и мигрантска уцена У овом случају, у улози агента провокатора је невладина организација се познатим именом – Pueblo Sin Fronteras (Народ без граница, на шпанском) – коју је основала активисткиња Елвира Арељано (Elvira Arellano). Ова организација бави се координацијом и организацијом мигрантских каравана у Мексику који потичу из Централне Америке. Координатори ове непрофитне организације која је у центру ове нове кризе, више су пута наглашавали, да су мигранти укључени (у одлучивање, прим. преводиоца) и неприсиљени. „Имају могућност да се сагласе или не сагласе. Ниједна одлука није донешена без њиховог доприноса“, објашњава Нели Еспиноса (Nelly Espinoza) добровољка Народа без граница. Деловање Народа без граница, ипак, изазвало је у Сједињеним Државама оштре критике, и од оних који су иначе склони прихватању миграната. Како подвлачи Вол Стрит Џурнал, у уредничком тексту, ,,овај лист је на страни широкогруде имиграције и азила за избеглице“. Али, када ,,миграција постане политичко оружје да би се подстицао хаос на границама, вође немају други избор него да интервенишу и заштите националну безбедност“, примећује престижни лист. Организација која је активна још од првих година овог века Није први пут да Народ без граница организује и координира мигрантске караване према Сједињеним Државама. Од 2010. године, организација је помогла више од хиљаду мигрантских каравана са циљем да се покуша илегални улазак у Сједињене Државе и Мексико, углавном из Хондураса и Салвадора. Ова организација објашњава деловање на следећи начин – у основи организоване поворке је идеја – објашњавају одговорни из ње – да се ублаже опасности на дугом путовању. Народ без граница управља логистиком, и сваки појединац је одговоран за властиту опскрбу храном, водом, финансијама за транспорт, штагод је неопходно. Народ без граница ствара групе; сваку групу чини око 15 особа под једним вођом. Пет група се онда организује у један сектор. И тако је караван структуиран и одржава поредак док се група помера ка северу. Организација, према Инфлуенс Вочу (Influence Watch), је придружена Уједињеној латинској породици (La Familia Latina Unida) и део је савеза Cara Family Detention Pro Bono Project, која је са своје стране састављена од Католичке правне миграцијске мреже (Catholic Legal Immigration Network), Америчког миграцијског савета (American Immigration Council), Избегличког и миграцијског центра за образовне и правне службе (Refugee and Immigrant Centre for Education and Legal Services) и од Америчке миграцијске адвокатске асоцијације (American Immigration Lawyers Association). Реч је о групама које све подржавају илегалну имиграцију. Ове су организације финансиране од извесног броја прогресистичких фондација, попут Фонда за отворено друштво (Open Society Foundation) Џорџа Сороша, Макартурове фондације (MacArthur Foundation) Фордове фондације (Ford Foundation) и Карнегијеве корпорације (Carnegie Corporation). Превео са италијанског: Небојша Вуковић Извор: http://www.occhidellaguerra.it/ce-davvero-dietro-limmigrazione-verso-gli-stati-uniti-damerica/