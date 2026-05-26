ХРОНИКА:
ДОНАЛД ТРАМП НАКОН ПРЕГЛЕДА У ВОЈНОМЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРУ „ВОЛТЕР РИД“: СВЕ ЈЕ ПРОТЕКЛО САВРШЕНО
МИЛОРАД ДОДИК У МОСКВИ: СВЕТ ЈЕ СТАБИЛАН САМО ОНДА КАДА РУСИЈА ЗАШТИТИ СВОЈУ БЕЗБЕДНОСТ И ДОСТОЈАНСТВО. УВЕРЕН САМ ДА УЗ СТРАТЕШКИ ДИЈАЛОГ И САРАДЊУ РУСИЈЕ И САД СВЕТ МОЖЕ ПОНОВО ДОЋИ ДО МИРА
АЛЕКСАНДАР ВУЛИН СЕ У МОСКВИ САСТАО СА СЕРГЕЈЕМ ЛАВРОВОМ И СА ЗАМЕНИКОМ МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСИЈЕ ИГОРОМ ЗУБОВОМ: РАЗМАТРАНА И СИТУАЦИЈА НА БАЛКАНУ
НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ У МЕСТУ ГОРОБИЉЕ ДОШЛО ДО ПУЦАЊА ЦЕВИ, ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ОСТАЛО БЕЗ ВОДЕ ОКО 250.000 КОРИСНИКА У ЧАЧКУ, ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЛУЧАНИМА И ПОЖЕГИ
ВЈТ: ДНК АНАЛИЗА ПОКАЗАЛА ДА ТЕЛО ПРОНАЂЕНО КОД ИНЂИЈЕ ПРИПАДА АЛЕКСАНДРУ НЕШОВИЋУ
МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА КИНЕ ВАНГ ЈИ: МЕЂУНАРОДНА СИТУАЦИЈА ПРОЛАЗИ КРОЗ НАЈСЛОЖЕНИЈЕ И НАЈДУБЉЕ ПРОМЕНЕ ОД КРАЈА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
КОНСТАНТИН КОСАЧОВ: САНКЦИЈЕ СУ ОРУЖЈЕ САВРЕМЕНОГ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗМА
МЕДИЈИ: У ЗГРАДИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ДОШЛО ДО ПОЖАРА НАКОН ШТО СЕ ЗАПАЛИО ЛИФТ, СВИ СТУДЕНТИ ЕВАКУИСАНИ ИЗ ОБЈЕКТА
СКУПШТИНА РС УСВОЈИЛА ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАТВАРАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА, „ЗА“ ГЛАСАЛО 57 ПОСЛАНИКА ОД ПРИСУТНИХ 60
ДР ЈЕЛЕНА БОРОВИНИЋ БОЈОВИЋ ПОДНЕЛА ОСТАВКУ НА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГЛАВНОГ ГРАДА ПОДГОРИЦА: ОПОЗИЦИЈА СЕ СЛУЖИ РАЗНИМ ТРИКОВИМА ДА ДОЂЕ ДО ВЛАСТИ БЕЗ ИЗБОРА
СЕРГЕЈ РЈАБКОВ: СЕРГЕЈ ЛАВРОВ ЈЕ ПРЕПОРУЧИО МАРКУ РУБИЈУ ДА САД И ДРУГЕ ЗЕМЉЕ ЕВАКУИШУ ДИПЛОМАТСКО ОСОБЉЕ ИЗ КИЈЕВА. НАПАД НА КОЛЕЏ У СТАРОБЕЉСКУ КАП КОЈА ЈЕ ПРЕЛИЛА ЧАШУ
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ (НДСС): ИЗРАЗ "АУТЕНИЧНА ДЕСНИЦА" НАС РАЗЛИКУЈЕ ОД РАЗНИХ ПРОЈЕКАТА СЛУЖБЕНЕ ДЕСНИЦЕ КОЈИ УКЉУЧУЈУ И СРС И АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА, АЛИ И ОД ОНИХ КОЈИ НИСУ ХТЕЛИ ДА РУШЕ ОВУ ВЛАСТ, А КОЈИ СЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ КАО ДЕСНИЧАРИ
Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Косово и Метохија > Косово и Метохија су неотуђиви и саставни део Републике Србије
Косово и Метохија

Косово и Метохија су неотуђиви и саставни део Републике Србије

Студенти у блокади   
недеља, 17. мај 2026.

Меморандум о Косову и Метохији.

Ми, студенти Србије, окупљени у Крагујевцу, првој престоници модерне Србије и средишту српске државотворне мисли, свесни своје личне и колективне одговорности и историјског дуга према прецима и потомцима, донели смо овај Меморандум као израз јединствене воље.

1. Косово и Метохија су неотуђиви и саставни део Републике Србије

Ова чињеница није само уставна категорија, већ историјски и морални императив који не подлеже преговорима о суштини.

Очување уставног поретка Србије на простору Косова и Метохије темељ је опстанка српске државе и залог праведног мира у региону.

2. Косово и Метохија нису само простор они су компонента српског националног идентитета.

Као град у којем је утемељена модерна српска државност, Крагујевац баштини дужност да буде чувар заветних вредности које су никле на Косову и Метохији, не само на крвљу натопљеном бојном пољу, већ и на духовном обзорју са којег нас и данас обасјавају призренске цркве, пећке припрате, бањско злато и стубови грачанских сводова. Без Косова и Метохије, наш културни и историјски код губи своје извориште и смисао.

3. Као зрео и историјски народ, свесни смо да се питање Косова и Метохије не може решавати у изолацији, већ искључиво унутар сложених токова међународне заједнице. Србија мора активно и конструктивно арађивати са свим релевантним међународним организацијама, препознајући их као незаобилазне партнере у проналажењу најадекватнијег и одрживог решења у оквиру свог Устава. Наш циљ је модел који ће, уз доследно поштовање међународног права осигурати мир, безбедност и пуну заштиту права за народ који живи на овој територији.

4. Питање Косова и Метохије тиче се сваког грађанина ове земље.

Наша веза са јужном покрајином не произилази искључиво из својства држаоца пасоша Републике Србије, већ из суштинског својства чиниоца српске историје и културе. Сваки појединац, као носилац колективног сећања, има дужност да допринесе очувању ове духовне и културне баштине, која превазилази границе административних докумената.

Овај Меморандим служи као подсетник да је наша борба за Косово и Метохију истовремено борба за наш образ, нашу културу и нашу будућност у породици равноправних народа света.

Са овог места, из срца Шумадије, поручујемо да је очување Косова и Метохије заједнички именитељ свих наших настојања.
 
