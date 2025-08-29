Свашта човеку смета кад уђе у године, али оно што ми се у свим овим догађајима понајмање допада јесу несносно драмљење и пренемагање. Код нас се иначе прилично развила "култура лупетања" – склоност да се прича напамет, измишља и претерује, како би се скренула пажња на себе (о томе сам писао овде). Али, у ових десет месеци то не само да је ескалирало, већ се претворило у опште преглумљивање и фолирање. Како једни, тако и други. Човек се пита шта значе наслови: "Усташкиња тражи да ЕУ постави блокадне фашисте на власт у Србији"; "Блокадери усташе почели с најгорим силеџијством: спремни на насиље горе него у Новом Саду"; "Блокадери усташе запалили просторије СНС у Ваљеву"; "Усташки блокадери пребили сниматеља Информера"; "Маскирани фашисти решили да спале Београд"; "Три дана невиђеног терора блокадера силеџија: спаљивање живих људи, уништавање града, напад на полицију и свакога ко другачије мисли". Какви фашисти, какве усташе, какво спаљивање живих људи? У нормалним новинама стaјало би "демонстранти" или, ако се баш хоће нешто јаче, "хулигани". Али "фашисти" и "усташе" – то није за медије, већ за пропагандне алате, и то у сред каквог рата. А с друге стране: "Оно што он спрема и његова политика према овом народу се не може разликовати од политике Анте Павелића"; "Нема већих усташа од Вучића и осталих квислинга"; "Александар Вучић је ... предводник удружене криминалне групе која је окупирала ову земљу". "Разбојничка банда која влада овом земљом"; "Вучић је направио своју верзију СА трупа, Штурмабтајлунга"; "Човек који се одметнуо од цивилизације". И тако даље, да не ређам, потпуно се нормализовало да се о догађајима, власти или опозицији, свеједно, може све рећи, употребити свака реч, било која слика. Хиперболише се толико да су нормалан говор, колико-толико објективно новинарско извештавање или макар покушај објективне анализе једноставно збрисани из јавног простора. Погледајте те речи и реченице, а затим свој живот, како вам пролази дан, ваш посао и свакодневне бриге, и видећете колико је огроман контраст између драмљења по медијима и реалности: "Хапсе се и отимају малолетници"; "Стање у Србији наликује на окупационе зоне из ратова деведесетих"; "Масовна хапшења студената, грађана и странаца... читава серија киднаповања студената"; "Укида се слобода медија... откази се деле на сваком кораку... увелико се пуне затвори политичким затвореницима... тренутно, у Србији има више политичких затвореника него криминалаца у затворима"; "Осећај насиља више није инцидент, него правило"; "Данашњи наследници Штурмабтајлунга по улицама српских градова гањају и млате противнике напредњака"; "Један насилан, опасан режим који већ неко време у себи носи сада већ све одлике фашизма"... Не смете ни да кажете да су све то хипергенерализације, уопштавања на једном примеру, или просто чињеничне нетачности – јер вас одмах нападају да сте се продали режиму, да немате осећај за нашу децу, да мрзите њихову борбу за бољу будућност... Готово забавно ми је било драмљење око затворских услова у којима бораве "доказани борци за демократију, робијајући по ћефу бандитског режима", односно "деца која су већ готово месец дана у затвору у Новом Саду" –оних шесторо активиста снимљених уочи 15. марта, притворених па пуштених. "Стрпани у затвор пун стеница", "једу га стенице у притвору", "измрцварени и са ранама од стеница", "у притвору, где их једу стенице и у односу на који арктички гулаг делује као луксузни смештај" (!?)... Чак је о тим нечовечним патњама снимљен и документарни филм "Стеница", где "наслов филма упућује на чињеницу да у Окружном затвору у Новом Саду, где су притворени, у ћелијама има много стеница које гризу затворенике"... Да, наши притвори заиста нису претерано згодна места за боравак. Али, осим ако тамо не живе стенице велике попут медведа, рећи да "у односу на њих арктички гулаг делује као луксузни смештај" – није ли то ипак мало, само малкице, драмљење и претеривање? Али, не сме ни то да се каже, јер вас одмах чека оптужба да браните полицијско насиље и тортуру према ухапшенима. Нико их не брани, али маните се патетике о стеницама, маните се, уопште, патетике о "терору над голоруким младићима и девојкама" које "пребијају на смрт (...) и то са тако прецизном подлошћу, да то само и могу безумници, који су очигледно свесни да такву лепоту, доброту, племенитост, знање, способност, шарм, успешност, радост, поштовање реда из љубави и љубав према својој отаџбини – никада истински нису имали". А насупрот тога: "Хијене бирају вођу чопора по смраду. Онај који убедљиво највише смрди тај постаје вођа. Око највећег смрдљивца се тако окупе разни смрадови (...) Постојање Ћациленда, одакле се шири месецима несносан смрад и начин како је устројена ова необична творевина то додатно потврђују." Патетика за свог и дехуманизација за другог – то некако увек иде заједно. Али да кич новинарство и шунд аналитика потпуно испуне медијски простор – зар то не бива само у рату? Опасно је медије у тој мери претворити у средство за распамећивање и раздраживање. Људи ионако нису превише рационални, поготово не у маси, а ово систематско заглупљивање и распомамљивање масе, на обе стране, не слути на добро. Из ове ситуације има само два излаза: грађански рат или поштени избори. Али, не може се и једно и друго истовремено – хоћемо изборе, али поштени су само они на којима ми победимо, иначе следи грађански рат. Створена је атмосфера да напредњаци једноставно никада нису организовали, нити уопште могу да организују, поштене изборе: "Ни Томислав Николић, ни Александар Вучић нису легално изабрани ни 2012, нити на било којим изборима након тога. Њихова криминална узурпација власти је почела 2012. године истресањем лажних џакова са фалсификованим гласачким листићима између два круга председничких избора, поступком који је остао некажњен од тужилаштва и правосуђа Србије. (...) Једини легални избори на којима је Вучић учествовао су они које је закономерно губио." Ако су за опозицију једини поштени избори, по дефиницији, они коју ова власт изгуби, онда се не треба чудити зашто власт избегава да распише ванредне изборе – јер зна да је после њих чека хаос и "обојена револуција". Досадило ми је већ да пишем како је решење у договору власти и опозиције око промене изборног система, или макар у договору о (колико толико) поштеним изборним условима. Да се хоће тај пут, ми бисмо до сад већ имали расписане изборе и били бисмо усред предизборне кампање. Али, тај пут се очигледно не жели, већ се својски ради на заоштравању унутрашњих политичких односа. Заправо, својски се ради на томе да се потучемо. И ту престаје свака памет, ту је свака даља анализа немоћна... (РТ)